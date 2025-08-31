باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - شی جین پینگ، رئیس جمهور چین و نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان در دیداری در تیانجین چین ایجاد مشارکت استراتژیک بین پکن و ایروان را اعلام کردند.

تلویزیون مرکزی چین (CCTV) به نقل از شی جین پینگ گفت: «ایجاد مشارکت استراتژیک نقطه عطف مهمی در توسعه روابط بین دو کشور است.»

به گفته وی، پکن و ایروان باید دوستی سنتی خود را ادامه دهند، قاطعانه از یکدیگر حمایت کنند، همکاری در زمینه‌های مختلف را تعمیق بخشند و برای دستاورد‌های جدید در روابط دوجانبه تلاش کنند.

شی جین پینگ خواستار توسعه مشترک طرح کمربند و جاده برای تقویت ارتباط متقابل بین چین و ارمنستان و ارتقای تبادلات در آموزش، علم و فناوری، فرهنگ و گردشگری شد.

رئیس جمهور چین همچنین خاطرنشان کرد که کشورش از پیوستن ارمنستان به سازمان همکاری شانگهای (SCO) حمایت می‌کند.

اجلاس سازمان همکاری شانگهای از ۳۱ آگوست تا ۱ سپتامبر در تیانجین برگزار می‌شود. رهبران بیش از ۲۰ کشور و روسای ۱۰ سازمان بین‌المللی در آن شرکت می‌کنند. قرار است بیانیه تیانجین در طول این اجلاس امضا شود.

رهبران کشور‌های شرکت‌کننده همچنین استراتژی توسعه سازمان همکاری شانگهای برای سال ۲۰۳۵ را که اهداف کلیدی همکاری را مشخص می‌کند، تصویب خواهند کرد. علاوه بر این، انتظار می‌رود به مناسبت هشتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل و پیروزی در جنگ جهانی دوم بیانیه‌هایی صادر شود.

