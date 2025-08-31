باشگاه خبرنگاران جوان- اعظم پورکند - یک مقام دولت ترامپ اعلام کرد که آژانس نظارت بر «صدای آمریکا» و سایر رسانههای بینالمللی بودجهگیر دولت، در حال حذف مشاغل بیش از ۵۰۰ کارمند است. این اقدام ممکن است به چالش قانونی چندماهه بر سر سرنوشت این خبرگزاریها دامن بزند.
«کاری لیک»، مدیرعامل موقت «آژانس رسانه جهانی ایالات متحده»، دور جدید کاهش نیرو را روز جمعه اعلام کرد، یک روز پس از آنکه یک قاضی فدرال مانع از برکناری «مایکل آبراموویتز» از سمت مدیر صدای آمریکا شد.
قاضی منطقهای ایالات متحده، «رویس لمبرث»، به طور جداگانه حکم داده بود که دولت جمهوریخواه نتوانسته است نشان دهد که چگونه از دستورات او برای احیای عملیات صدای آمریکا پیروی میکند. او دستور داد که لیک تا ۱۵ سپتامبر برای ادای توضیح تحت استنطاق وکلای کارکنان آژانس حاضر شود.
روز پنجشنبه، لمبرث گفت که آبراموویتز بدون موافقت اکثریت «هیئت مشاوره پخش بینالمللی» نمیتواند برکنار شود. برکناری آبراموویتز به گفته لمبرث - که توسط رئیسجمهور جمهوریخواه، رونالد ریگان، به سمت قاضی منصوب شد - خلاف قانون خواهد بود.
لیک در یک پست در شبکههای اجتماعی گفت که آژانس او یک «کاهش نیرو» را آغاز کرده که ۵۳۲ شغل کارکنان تماموقت دولت را حذف میکند. او گفت این آژانس «پس از این کاهش نیرو به مأموریت قانونی خود ادامه خواهد داد - و به احتمال زیاد توانایی عملکرد خود را بهبود خواهد بخشید.» او نوشت: «من مشتاقم تا در ماههای آینده گامهای بیشتری برای بهبود عملکرد یک آژانس بسیار شکسته بردارم و مطمئن شوم که صدای آمریکا در خارج از کشور، در جایی که بیشترین اهمیت را دارد، شنیده میشود.»
گروهی از کارکنان آژانس که برای مسدود کردن حذف صدای آمریکا دادخواهی کردهاند، گفتند که اقدام لیک به ۳۰ روز به همکاران آنها مهلت میدهد تا حقوق و مزایای آنها پایان یابد. آنها در بیانیهای گفتند: «ما حملههای ادامهدار لیک به آژانس ما را مشمئزکننده میدانیم. ما مشتاقیم اظهارات او بشنویم که آیا طرح او برای متلاشی کردن صدای آمریکا با فرآیند بازبینی سختگیرانهای که کنگره الزام میکند انجام شده است یا خیر. تاکنون هیچ مدرکی دال بر آن مشاهده نکردهایم.»
در ماه ژوئن، اخطارهای اخراج برای بیش از ۶۰۰ کارمند آژانس ارسال شد. آ
دولت در یک پرونده دادگاهی روز پنجشنبه گفت که قصد دارد اخطارهای کاهش نیرو را برای ۴۸۶ کارمند صدای آمریکا و ۴۶ کارمند دیگر آژانس ارسال کند، اما قصد دارد ۱۵۸ کارمند آژانس و ۱۰۸ کارمند صدای آمریکا را حفظ کند. این پرونده گفت که آژانس رسانه جهانی ۱۳۷ کارمند «فعال» و ۶۲ کارمند دیگر در مرخصی اداری دارد، در حالی که صدای آمریکا ۸۶ کارمند فعال و ۵۱۲ کارمند دیگر در مرخصی اداری دارد.
این آژانس همچنین میزبان «رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی»، «رادیو آسیای آزاد»، «شبکههای پخش خاورمیانه» و «رادیو مارتی» است که اخبار اسپانیاییزبان را به کوبا پخش میکند.
منبع: اسوشیتدپرس