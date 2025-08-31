مجموعه عروسکی «دنیای آوا» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مجید پایدار شنبه‌ها و یکشنبه‌ها حوالی ساعت ۱۷:۱۵ از قاب شبکه دو میزبان مخاطبان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه عروسکی ـ نمایشی «دنیای آوا» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مجید پایدار شنبه‌ها و یکشنبه‌ها حوالی ساعت ۱۷:۱۵ با نگاهی تربیتی و پرورشی، به تقویت هوش هیجانی کودکان و آموزش مهارت‌های مدیریت احساسات در قالبی نمایشی از قاب شبکه دو میزبان مخاطبان است.

ماجرا‌های این مجموعه حول شخصیت آوا، دختری ۹ ساله شکل می‌گیرد که در مدرسه با همکلاسی‌هایش با چالش‌های گوناگونی مواجه می‌شود. او در مسیر این تجربه‌ها احساساتی، چون شادی، غم، خشم، ترس و انزجار را تجربه کرده و می‌آموزد چگونه این هیجانات را در جهت رشد فردی مدیریت کند و مهارت‌های لازم برای رفع تعارض و ارتباط مؤثر با دوستانش را بیاموزد.

«دنیای آوا» در ۱۰ قسمت روز‌های شنبه و یکشنبه حوالی ساعت ۱۷:۱۵ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

برچسب ها: برنامه تلویزیونی ، برنامه کودک
خبرهای مرتبط
«ستاره‌های زمین»؛ سفیر جلسات خانگی قرآن در شبکه قرآن
پخش فصل جدید برنامه «۱۰۰۱» با محسن کیایی و جناب‌خان در پاییز
سری جدید برنامه «دیدی نو» روی آنتن شبکه نسیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
چرا دوبله ایران «استاندارد طلایی» گذشته را ندارد؟
سری جدید برنامه «دیدی نو» روی آنتن شبکه نسیم
«آتش‌نشان‌ها»؛ روایت هیجان‌انگیز زندگی و مأموریت‌های نیرو‌های امدادی
«ستاره‌های زمین»؛ سفیر جلسات خانگی قرآن در شبکه قرآن
«عملیات مهندسی»؛ تلنگری برای نسل جوان
«حکایت‌های کمال» پرمخاطب‌ترین سریال تلویزیون شد
کودکان با «دنیای آوا» مهارت‌های زندگی می‌آموزند
آخرین اخبار
«حکایت‌های کمال» پرمخاطب‌ترین سریال تلویزیون شد
کودکان با «دنیای آوا» مهارت‌های زندگی می‌آموزند
«عملیات مهندسی»؛ تلنگری برای نسل جوان
«ستاره‌های زمین»؛ سفیر جلسات خانگی قرآن در شبکه قرآن
«آتش‌نشان‌ها»؛ روایت هیجان‌انگیز زندگی و مأموریت‌های نیرو‌های امدادی
سری جدید برنامه «دیدی نو» روی آنتن شبکه نسیم
چرا دوبله ایران «استاندارد طلایی» گذشته را ندارد؟
«نحیط»؛ روایتی از مقاومت و ایستادگی پرستار غزه + فیلم
روایت آیت‌الله ناصری از امامزاده‌ای با درجات بالا + فیلم
کتاب «نسل دوم احزاب؛ بیست روایت از معماران سیاست» منتشر شد
دستاورد‌های سفر آیت‌الله اعرافی به مالزی: تقویت پیوند‌های علمی، دینی و فرهنگی ایران و مالزی
«آبنبات هل‌دار» به چاپ چهل‌و‌نهم رسید
پردیس سینمایی «ایران‌مال» خانه چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران شد
حیرت قاریان قرآن از تلاوت نوجوان اندونزیایی + فیلم
آغاز جشنواره ملی موسیقی جوان از ۱۱ شهریور
دومین هفته جشنواره ربیع شبکه تهران
بررسی فرازی از نهج‌البلاغه که مربوط به رزق و روزی مردم می‌شود + فیلم
معرفی داوران و استادان کارگاه‌های جشنواره سی‌و‌دوم تجسمی جوانان
دومین هفته «سینما افق» در شبکه افق
جشنواره فیلم‌های سینمایی یازدهمین هفته تابستانی شبکه کودک و امید
راهیابی «اهلی» به چهار جشنواره جهانی
پای رشته فیلمنامه نویسی به دانشگاه صداوسیما باز شد
مسابقه تلویزیونی کهکشان به زودی از شبکه تهران + فیلم
حضور ناشران ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ایروان
برنامه تعطیلی سالن‌های نمایشی اعلام شد