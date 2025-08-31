باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه عروسکی ـ نمایشی «دنیای آوا» به تهیهکنندگی و کارگردانی مجید پایدار شنبهها و یکشنبهها حوالی ساعت ۱۷:۱۵ با نگاهی تربیتی و پرورشی، به تقویت هوش هیجانی کودکان و آموزش مهارتهای مدیریت احساسات در قالبی نمایشی از قاب شبکه دو میزبان مخاطبان است.
ماجراهای این مجموعه حول شخصیت آوا، دختری ۹ ساله شکل میگیرد که در مدرسه با همکلاسیهایش با چالشهای گوناگونی مواجه میشود. او در مسیر این تجربهها احساساتی، چون شادی، غم، خشم، ترس و انزجار را تجربه کرده و میآموزد چگونه این هیجانات را در جهت رشد فردی مدیریت کند و مهارتهای لازم برای رفع تعارض و ارتباط مؤثر با دوستانش را بیاموزد.
«دنیای آوا» در ۱۰ قسمت روزهای شنبه و یکشنبه حوالی ساعت ۱۷:۱۵ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.