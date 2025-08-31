\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0633\u062a\u0642\u0631 \u062f\u0631 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647 \u0627\u0632 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0628\u0627\u0644 \u0633\u0627\u06a9\u0646\u0627\u0646 \u067e\u0627\u06cc\u062a\u062e\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0627\u0632 \u0646\u0627\u0646 \u0633\u0646\u06af\u06a9 \u06a9\u0647 \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0648\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u06a9\u0648\u0686\u0647 \u067e\u0633 \u06a9\u0648\u0686\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0622\u0646\u06a9\u0627\u0631\u0627 \u0628\u067e\u06cc\u0686\u062f \u0648 \u062e\u0631\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0628\u0627\u0634\u062f.\n