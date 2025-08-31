باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
وقتی بوی نان سنگک در کوچه‌های آنکارا می‌پیچد + فیلم

نان سنگک در پایتخت ترکیه نیز مشتری‌های پروپاقرص خودش را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - گزارش خبرنگار صداوسیما مستقر در ترکیه از استقبال ساکنان پایتخت این کشور از نان سنگک که باعث شده بوی این نان ایرانی در کوچه پس کوچه های آنکارا بپیچد و خریدار داشته باشد.

