باشگاه خبرنگاران جوان - صفدر نیازی شهرکی درباره اجرای طرح آبخیز تا جالیز افزود: این طرح با همکاری مشترک معاونت آب و خاک و سازمان منابع طبیعی اجرا میشود و نقش مؤثری در افزایش آبدهی قنوات و توسعه آبخیزداری خواهد داشت.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اهمیت مدیریت روانابها و احیای قنوات از طریق اجرای این طرح اظهارداشت: از مجموع اعتبار تخصیص یافته، ۴ هزار میلیارد تومان به پروژههای آبخیزداری و ۲ هزار میلیارد تومان به احیا و مرمت قنوات اختصاص یافته است.
نیازی شهرکی تصریح کرد: طرح «آبخیز تا جالیز» در استان هایی همچون خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خراسان رضوی و همدان اجرایی شده است.
وی اجرای این طرح را گامی مهم در راستای حفظ و بهرهوری منابع آبی کشور دانست و ابراز امیدواری کرد: با اجرای صحیح و کامل این طرح، شاهد بهبود وضعیت منابع آب و افزایش تولیدات کشاورزی در مناطق مختلف کشور باشیم.
منبع: وزارت جهاد کشاورزی