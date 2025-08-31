شهرک جدید اسرائیلی در مکانی استراتژیک در کرانه باختری اشغالی راه اندازی شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - روز شنبه یک محله جدید شهرکسازی اسرائیلی در نزدیکی شهرک غیرقانونی کریات اربع در حومه الخلیل در کرانه باختری اشغالی تأسیس شد که اولین توسعه در دهههای اخیر است.
به گزارش روزنامه اسرائیل هیوم، این محله در نزدیکی تقاطع بنی نعیم در جنوب الخلیل ساخته شده است و ۱۰ خانواده در روزهای اخیر در آنجا ساکن شدهاند.
این محله که آویاد نام دارد، در مکانی استراتژیک در جادهای که الخلیل را به شهرکهای غیرقانونی در جنوب شهر متصل میکند، واقع شده است.
شورای کریات اربع اعلام کرد که هدف از این شهرک جدید «قطع ارتباط جغرافیایی بین سرزمینهای فلسطینی از الخلیل تا صحرای نقب و تقویت ارتباط بین شهرکهای (غیرقانونی اسرائیلی) کریات اربع و معاله هِوِر» است.
اسرائیل برامسون، رئیس شورا ایجاد این محله را «گامی تاریخی که چشماندازی را که نسلها ادامه داشته است، زنده میکند» توصیف کرد.
تمام شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی طبق قوانین بینالمللی، از جمله کنوانسیون چهارم ژنو، که یک قدرت اشغالگر را از انتقال جمعیت خود به سرزمینهای اشغالی منع میکند، غیرقانونی تلقی میشوند.
این اعلامیه همزمان با جلسه روز یکشنبه کابینه امنیتی اسرائیل است، جایی که انتظار میرود مقامات در پاسخ به برنامههای برخی از کشورهای غربی برای به رسمیت شناختن فلسطین در ماه سپتامبر، در مورد گامهایی علیه فلسطینیها، از جمله طرحهای الحاق کرانه باختری بحث کنند.
منبع: آناتولی