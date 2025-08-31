باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری امروز با بیان اینکه مسئله امنیت غذایی بسیار جدی و مورد نظر تمام کشورهاست، گفت: امنیت غذایی اولین مؤلفه مبحث امنیت است و حادثه وحشتناکی که در غزه رخ می‌دهد مبنی بر آنکه یک الی دو میلیون نفر انسان در مقابل دیدگان میلیاردها انسان از گرسنگی نسل کشی می‌شوند؛ نمونه بارز اهمیت امنیت غذایی است.

به گفته وی، با وجود مشکلات بخش کشاورزی، تراز تجاری کشور در حوزه کشاورزی حدود ۳ میلیارد دلار بهبود یافته است و از منفی ۱۱ میلیار دلار به منفی ۸ میلیارد دلار رسیده است.

نوری قزلجه ادامه داد: رشد بخش کشاورزی در پایان سال ۱۴۰۳ از منفی ۲.۴ درصد به مثبت ۳.۲ رسیده است.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: صادرات بخش کشاورزی در سال گذشته ۳۲ درصد و از ابتدای امسال ۱۱ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی در برنامه هفتم مشخص شده است، افزود: مصرف بهینه اب اولویت اول ما است. روش‌هایی که به این امر کمک می‌کند از نظر انتقال آب و رساندن آن به پای گیاه است، هرچند این امر معمولاً به منابع زیادی نیاز دارد و مستلزم هزینه بسیار بالا هستند.

به گفته نوری قزلجه، حدود ۵۰ درصد اراضی کشور نیاز به تجهیز به این سیستم‌ها دارند که به تدریج با تزریق منابع انجام می‌شود.

قیمت خرید تضمینی گندم قبل از آغاز سال زراعی اعلام می‌شود

وی درباره قیمت خرید تضمینی گندم افزود: وقت قانونی آن سپری شده است، اما ما قبل از وقت قانونی برای اقدام کردیم. هنوز نظرات کارشناسی به هم نزدیک نشده است که اعلام قیمت را داشته باشیم، اما قبل از شروع سال زراعی جدید این قیمت اعلام می‌شود.

نوری قزلجه از پرداخت ۹۴ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: این میزان پرداخت در چند سال اخیر بی سابقه است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به طرح جهش گندم در دیمزار‌ها عنوان کرد: طرح جهش دیمزار‌ها تولید گندم را از ۴.۵ میلیون تن در کشور به ۸ میلیون تن رسیده است.

الگوی کشت امسال تکمیل‌تر از سال‌های گذشته است

وی درباره آخرین وضعیت الگوی کشت بیان کرد: الگوی کشت امسال تکمیل‌تر از سال گذشته است و پیش از آغاز سال زراعی جدید ۱۴۰۴-۱۴۰۵ ابلاغ می‌شود.

نوری قزلجه ادامه داد: این موضوع به‌صورت جدی و کارشناسی دنبال می‌شود. ما علاوه بر ابلاغ الگو از بالا به پایین، نظرات کارشناسان، بهره‌برداران و مدیران استانی را نیز گرفته‌ایم و اکنون با همکاری سازمان تحقیقات، معاونت زراعت و سازمان‌های استانی، الگوی کشت دقیق بر مبنای منابع آبی موجود و نیاز بازار داخلی و صادراتی تدوین شده است. این الگو قبل از آغاز سال زراعی اعلام خواهد شد و از همه استانداران و فرمانداران نیز خواسته‌ایم برای استقرار آن کمک کنند تا کشاورزان دچار زیان نشوند.

مبادلات تجاری با اعضای تجاری شانگهای حدود ۸ میلیارد دلار است

وی با اشاره به اجلاس اخیر وزرای کشاورزی سازمان همکاری شانگهای در چین بیان کرد: در این اجلاس موضوع توسعه همکاری‌های تجاری و کشاورزی بین اعضا را مطرح کردم که با استقبال مواجه شد. کشور‌های عضو شانگهای حدود ۴۲ درصد جمعیت جهان را شامل می‌شوند و حجم مبادلات آنها با جهان به ۶۰۰ میلیارد دلار می‌رسد، اما سهم تجارت درون‌سازمانی هنوز به حدود ۱۰ درصد محدود است. ایران تاکنون حدود ۸ میلیارد دلار مبادلات تجاری با اعضا داشته و جزو کشور‌هایی است که بیشترین تعامل را در این سازمان دارد، با این حال علاقه‌مندیم همکاری‌ها بیش از پیش توسعه یابد و در همین راستا نیز از دولت مصوبه گرفته‌ایم تا همکاری‌های ویژه با کشور‌های عضو شانگهای و بریکس در دستور کار قرار گیرد که در همین زمینه با روسیه و چین اسناد و تفاهم‌نامه‌های مهمی مبادله شده که به زودی اجرایی خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: ایران آمادگی دارد به عنوان هاب ارتباطی بین اعضای شانگهای ایفای نقش کند؛ به‌ویژه در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی که برای کشور‌های عضو بسیار حائز اهمیت است. با وجود تحریم‌های ظالمانه، بر اساس مقررات بین‌المللی اعمال محدودیت بر غذا و دارو غیرقانونی است؛ بنابراین صادرات رسمی ما در این حوزه با مانع جدی روبه‌رو نخواهد شد. البته تحریم‌ها به‌طور غیرمستقیم هزینه‌ها را بالا می‌برد، اما برای مقابله با این شرایط نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم و پیمان‌های منطقه‌ای همچون شانگهای ظرفیت مهمی برای تداوم صادرات و تأمین امنیت غذایی کشور خواهد بود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به شایعه پرداخت پاداش ۴۰ میلیونی به مدیران وزارتخانه واکنش نشان داد و افزود: این اعداد و اخبار بیشتر ساخته ذهن کسانی است که منافعشان با شفافیت و انضباط مالی ما دچار مشکل شده است. ما کمترین حقوق و مزایا را در بین دستگاه‌ها پرداخت می‌کنیم و تمام پرداخت‌ها نیز طبق ضوابط و در سامانه پاکنا ثبت می‌شود. هیچ پرداختی خارج از چارچوب قانونی صورت نگرفته است. آنچه هم انجام شده صرفاً از محل صرفه‌جویی بوده و نه چیز دیگر. ضمن اینکه پاداشی برای جنگ یا مقاومت در نظر گرفته نشده و تنها حقوق، اضافه‌کار یا فوق‌العاده‌های متعارف پرداخت شده است.

وی افزود: سال گذشته توانستیم بیش از یک میلیارد دلار صرفه‌جویی در واردات داشته باشیم. طبیعی است کسانی که از این مسیر‌ها نفع می‌بردند امروز ناراضی باشند و شایعه‌سازی کنند. ما وظیفه خود می‌دانیم منابع بیت‌المال را به سفره مردم برسانیم. دولت بر شعار شفافیت و صداقت با مردم پایبند است و ما نیز همین مسیر را ادامه می‌دهیم، حتی اگر برخی از این موضوع ناراحت شوند.

*تولید برنج به یک میلیون و ۷۵۰ هزارتن می‌رسدوی درباره تولید برنج افزود: پیش‌بینی ما تولید یک‌میلیون و ۷۵۰ هزار تن برنج در کشور است؛ رقمی که حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن با برآورد‌های گذشته تفاوت دارد که بخشی از این تفاوت به اصلاح آمار و ساماندهی نظام آماری وزارتخانه بازمی‌گردد.

نوری قزلجه با بیان اینکه کشت برنج در ۱۶ تا ۱۷ استان انجام می‌شود، گفت: با توجه به محدودیت منابع آب از کشاورزان در برخی استان‌ها خواستیم کشت را متوقف کنند و یا کاهش دهند که این موضوع حدود ۳۰۰ هزار تن کاهش تولید به همراه داشته است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه ۵۴ درصد نیاز کشور ازمحل تولید داخل و ۴۶ درصد از طریق واردات تأمین می‌شود، گفت: این محصول با ارز ترجیحی وارد می‌شود، مشمول قیمت‌گذاری است و توزیع آن از طریق سامانه بازارگاه و سامانه انبار‌ها به‌طور کامل رصد خواهد شد تا با نرخ مصوب به دست مصرف‌کننده برسد.

نوری قزلجه با اشاره به قیمت‌گذاری حمایتی برنج داخلی گفت: این قیمت‌گذاری مبنای بازار نیست، بلکه برای حمایت از شالیکاران در نظر گرفته شده تا اگر قیمت از سطح حمایتی پایین‌تر آمد دولت وارد عمل شود. سال گذشته این حمایت موجب شد شالیکاران رضایت داشته باشند و سیاست‌های ترویجی و پژوهشی در کشت برنج بیشتر مورد توجه قرار گیرد. با اجرای این سیاست‌ها امیدواریم در سال‌های آینده در استان‌های برنج‌خیز کشور به خودکفایی نزدیک‌تر شویم. وزیر جهاد کشاورزی درباره قیمت برنج، گفت: برنج تازه در شالیکو‌ها حدود ۱۷۰ هزار تومان و در بازار مصرف بین ۲۳۰ تا ۲۵۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. بالاترین و مرغوب‌ترین برنج ایرانی نیز همین قیمت را دارد. ما همچنان روی فاصله قیمت مزرعه تا سفره مصرف‌کننده نظارت داریم و مداخلات قانونی لازم برای کنترل بازار اعمال می‌شود.

وی ادامه داد: هدف ما حمایت از شالیکاران و کنترل بازار است تا قیمت‌ها هم به تولیدکننده و هم به مصرف‌کننده منصفانه برسد.

وزیر جهاد درباره فعال شدن مکانیسم ماشه و امنیت غذایی، گفت: حداقل به شکل رسمی موضوع‌های مربوط به غذا و دارو مشمول تحریم نمی‌شود. اما تحریم ظالمانه همین دو موضوع را برای کشور دچار چالش کرده و با هزینه بالا محصولات وارد می‌شود. به گفته وی، برای رفع مشکلات غیررسمی موجود، ما به سوی پیمان‌های منطقه‌ای به شکل جدی رفته‌ایم.

۲۳۰ همت از بدهی سال‌های گذشته دولت تعیین تکلیف شد

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در شرایط سخت خشکسالی، تامین امنیت غذایی هموطنان در اولویت این وزارتخانه قرار دارد، گفت: وزارت جهادکشاورزی در دولت چهاردهم توانست ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی سال‌های گذشته را تعیین تکلیف کرده و اعتبارات وزارتخانه را دو برابر کند.

نوری قزلجه با تشریح دستاورد‌های این وزارتخانه در دولت چهاردهم اظهار داشت: اولویت این وزارتخانه تامین امنیت غذایی و عبور از شرایط خشکسالی و کم آبی است و با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم باید ذخایر زیادی داشته باشیم.

واحد‌های آردسازی با ۳۳ درصد ظرفیت کار می‌کنند

وزیر جهاد درباره صنعت نان کشور بیان کرد:مشکل اصلی واحد‌های آردسازی، مازاد ظرفیت است. ظرفیت ایجادشده در کشور حدود سه برابر نیاز داخلی است و این واحد‌ها فقط با ۳۳ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند، بنابراین همواره در بازگشت سرمایه دچار مشکل خواهند بود. راهکار اصلی ما استفاده از دو سوم ظرفیت باقی‌مانده برای صادرات است؛ یعنی واحد‌ها بتوانند گندم وارد کنند، آن را به آرد تبدیل کنند و به کشور‌های منطقه صادر کنند. مشابه همین ظرفیت در صنایع روغن‌کشی و خوراک دام نیز وجود دارد که بنا داریم آنها را فعال کنیم تا علاوه بر ایجاد ارزش افزوده و اشتغال، به ارتقای تجارت و امنیت غذایی کشور نیز کمک شود.

وی گفت: مسئولیت هماهنگی در حوزه نان بر عهده وزارت کشور است و دبیرخانه ویژه‌ای در این زمینه فعال است. البته وزارت جهاد کشاورزی نیز در تأمین و پشتیبانی زنجیره نقش‌آفرینی می‌کند و تلاش خواهد شد با همکاری همه دستگاه‌ها، این حوزه حساس با دقت بیشتری مدیریت شود.