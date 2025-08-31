ارتش اسرائیل ادعا کرد یک سایت حزب الله در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- اعظم پورکند - ارتش اسرائیل ادعا کرد که روز یکشنبه یک سایت تحت کنترل حزب الله در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داده است.

ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای گفت: «مدتی پیش، نیروی دفاعی اسرائیل (IDF) زیرساخت‌های نظامی، از جمله زیرساخت‌های زیرزمینی، در یک سایت حزب الله که فعالیت نظامی در آن شناسایی شده بود، در منطقه «تپه البوفورت» (Beaufort Ridge) در جنوب لبنان را هدف قرار داد.»

حزب الله لبنان تاکنون صحت ادعای رژیم صهیونیستی را اعلام نکرده است.

پیشتر، خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که در حمله پهپادی رژیم اسرائیل به منطقه نبطیه در جنوب لبنان، یک نفر جان خود را از دست داده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

