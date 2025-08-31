نیروهای نهضتی همچنان در پیچ و خم استخدام

باشگاه خبرنگاران جوان - آموزش دهندگان نیرو‌های نهضت سواد آموزی علاوه بر کاهش بی سوادی و ریشه کن شدن آن در جامعه موجب رشد و ارتقای جامعه شدند. چرا که این برنامه فرصتی را در اختیار افراد بزرگسال قرار می‌دهد تا آنها بتوانند سطح سواد خود را ارتقا دهند. وزارت آموزش و پرورش بر اساس اطلاعیه‌ای اعلام کرده است آموزشیاران نهضت سواد آموزی را در مدارس استخدام می‌کند.

به گفته شهروندخبرنگار ما با وجود اینکه آنها از سابقه بالایی برخوردار هستند؛ اما اداره آموزش و پرورش نسبت به استخدام آنها هیچ اقدامی صورت نداده است.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگارها

سلام و عرض ادب و احترام گروه آموزشی نهضتی‌ها که با بیش از یک دهه سابقه تدریس بدون حقوق وبیمه اکنون بلا تکلیف هستند؛ خواهش می‌کنم صدای ما نهضتی‌های بدون ایثارگری تا حق و حقوق ما پایمال نشود.

با سلام و احترام ما آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی هستیم که سابقه کمتر از ۷ سال بین ما نیست. از هر جا به جز نیرو‌های نهضتی نیرو می‌گیرند. لطفا پیگیری کنید.

