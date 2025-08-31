نمایشگاه مجازی دستاوردهای دولت در همدان افتتاح شد

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایشگاه مجازی دستاوردهای یکساله دولت در همدان امروز یکشنبه با حضور نماینده ولی فقیه در استان و استاندار همدان افتتاح شد.

این نمایشگاه که به مناسبت هفته دولت راه اندازی شده از طریق نشانی https://faranashrmajale.ir/ostandarihamedan/namayeshgah قابل دسترسی است.

مدیر روابط عمومی استانداری همدان در بیست و هشتمین جشنواره شهید رجایی استان همدان گفت: این نمایشگاه مجازی مرجع و بانک اطلاعاتی است که خدمات تمام دستگاه‌های اجرایی دولت و تمام دستاوردهای ادارات را در یکسال گذشته به طور کامل و جامع به نمایش گذاشته است.

مهدی بکند افزود: همه افراد در تمام طول سال می‌توانند به شکل مجازی از این نمایشگاه بازدید کنند.

این مسوول گفت: اطلاعات مربوط به دستاوردهای دستگاه های اجرایی در این نمایشگاه قابلیت به روز رسانی دارد.

وی ادامه داد: این نمایشگاه به دستور استاندار همدان در کمتر از ۲ هفته ایجاد و بارگزاری شد.

مدیر روابط عمومی استانداری همدان افزود: در این نمایشگاه عملکرد تمامی دستگاه‌های اجرایی استان توسط دوربین ۳۶۰ درجه به نمایش گذاشته شده است که نمونه ای از وفاق ملی و تلاش برای توسعه است.

بکند گفت: کتابخانه ای با ۱۶۰ صفحه سند الکترونیکی در این نمایشگاه قابل بازدید است.

منبع: ایرنا