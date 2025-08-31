جاماندگان اربعین حسینی میهمان امام رئوف + فیلم

مراسم سوگواری جمعی از زائران افغانستانی در رواق غدیر حرم مطهر رضوی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- زائران افغانستانی از ولایت‌های هرات، قندهار، کابل و مزارشریف که امسال به دلیل محدودیت‌ها نتوانستند در پیاده‌روی اربعین حسینی شرکت کنند، با تسهیل‌گری جمهوری اسلامی ایران و صدور بیش از سه هزار ویزا، خود را در ایام پایانی ماه صفر به مشهدالرضا رساندند.

یکی از زائران حاضر در مراسم گفت: «ما نمایندگان مردم افغانستان هستیم که از دورترین شهرها و روستاها از ما خواستند در حرم امام رضا(ع) برایشان دعا کنیم.

 در این سفر، علاوه بر زیارت، برای صلح و آرامش مردم افغانستان، غزه و همه مسلمانان دعا کردیم و آرزو داریم با ظهور امام زمان(عج)، امنیت و آرامش در سراسر جهان برقرار شود.»

زائران افغانستانی ضمن قدردانی از دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران به دلیل فراهم‌کردن زمینه زیارت، خواستار تسهیل بیشتر صدور ویزا برای مشتاقان اهل‌بیت شدند و خواستار برنامه‌ریزی مسئولان برای حضور زائران افغانستان و پاکستان در پیاده‌روی اربعین سال آینده شدند.

این زائران در مدت اقامت خود در ده موکب ستاد اربعین مهاجرین اسکان داده شدند.

همچنین مراسم سوگواری جمعی از زائران افغانستانی در رواق غدیر حرم مطهر رضوی برگزار شد.

پس از مراسم نیز زائران افغانستانی میهمان غذای متبرک مهمانسرای حرم رضوی بودند.

برچسب ها: زائرین افغانستانی ، اربعین حسینی ، حرم امام رضا (ع)
