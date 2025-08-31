معاون رئیس‌جمهور رودریگز تهدید کرد که در صورت حمله به این کشور آمریکای جنوبی، آمریکا با «بزرگ‌ترین کابوس» خود رو‌به‌رو خواهد شد

باشگاه خبرنگاران جوان- اعظم پورکند - «دلسی رودریگز»، معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا، روز شنبه در پی تشدید تنش‌ها بر سر استقرار ناوگان دریایی آمریکا در کارائیب، به این کشور هشدار داد که از سواحل و قلمرو ونزوئلا دور بماند.

رودریگز در ایالت کارابوبو سخن می‌گفت و دولت آمریکا را به دلیل اقدامات خصمانه‌ای که با اعزام ناو‌های جنگی به دریای کارائیب انجام داده، متهم کرد.

او خطاب به واشنگتن هشدار داد که مشکلات خود را حل کند و از سواحل و قلمرو ونزوئلا دوری کند. رودریگز هشدار داد که اگر آمریکا تلاش کند به این کشور آمریکای جنوبی حمله کند، ونزوئلا به «بزرگ‌ترین کابوس» آنان تبدیل خواهد شد.

او ادعا‌های واشنگتن مبنی بر اینکه دولت ونزوئلا به یک «دولت نارکو-تروریستی» تبدیل شده است را رد کرد و چنین اتهاماتی را علیه «مردم شریف» سیمون بولیوار و هوگو چاوز، «یک کلاهبرداری و بی‌اخلاقی بزرگ» خواند. رودریگز این ادعا‌ها را یکی از «بزرگ‌ترین دروغ‌ها و تهمت‌های تاریخ» توصیف کرد.

تشدید تنش‌های بین آمریکا و ونزوئلا

رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، پیشتر دستور‌های اجرایی را امضا کرد که استفاده بیشتر نظامی برای مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر آمریکای لاتین در محل را مجاز می‌کرد.

پس از دستور ترامپ، یک گروه دریایی متشکل از یک زیردریایی و هفت ناو جنگی به آب‌های کارائیب در نزدیکی ونزوئلا اعزام شده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در تاریخ ۲۵ ژوئیه، «کارتل د لوس سولز» (Cartel de los Soles) را به عنوان یک سازمان تروریستی  تعیین و ادعا کرد که مادورو برای بیش از یک دهه رهبری این سازمان قاچاق مواد مخدر را بر عهده داشته است.

دولت آمریکا در تاریخ ۸ اوت، جایزه برای دستگیری یا محکومیت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا را از ۲۵ میلیون دلار به ۵۰ میلیون دلار افزایش داد.

مادورو پیشتر در ۱۸ اوت گفته بود که ونزوئلا از دریاها، آسمان‌ها و سرزمین‌های خود دفاع، آزاد، مراقبت و گشت‌زنی خواهد کرد و تأکید کرد که هیچ‌کس نمی‌تواند به قلمرو ونزوئلا یا آمریکای جنوبی دستدرازی کند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: دولت ونزوئلا ، تحریم آمریکا
