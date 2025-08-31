تصویب ۱۰۵۳ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای فعالان اقتصادی در البرز

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - فرزین بهنامی‌فر، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز، در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به رکورد جدید استان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی گفت: سال گذشته ۶۶ میلیون دلار سرمایه خارجی وارد البرز شد که در تاریخ این استان بی‌سابقه بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز، صبح امروز در جمع خبرنگاران با تشریح فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و استان اظهار کرد:فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی پس از تصویب در هیئت سرمایه‌گذاری خارجی و تأیید وزیر اقتصاد آغاز می‌شود و بسته به نوع پروژه ممکن است چند سال طول بکشد تا سرمایه به‌طور کامل وارد شود. با وجود این، سال گذشته استان البرز موفق شد ۶۶ میلیون دلار سرمایه خارجی را جذب کند؛ رقمی که در طول یک سال سابقه نداشته و یک نقطه عطف برای اقتصاد استان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت جذب سرمایه خارجی در کنار سرمایه‌گذاری داخلی افزود: سرمایه‌گذاری تنها ورود پول نیست، بلکه با خود فناوری و دانش فنی جدید به همراه می‌آورد و می‌تواند بهره‌وری تولید را در استان ارتقا دهد. در سال گذشته بیش از ۱۵۰ فرصت سرمایه‌گذاری امکان‌سنجی و آماده معرفی به سرمایه‌گذاران شد و ۳۶ مجوز بی‌نام نیز برای سرمایه‌گذاری از طریق درگاه ملی مجوزها صادر گردید.

بهنامی‌فر ادامه داد: «برای حمایت از فعالان اقتصادی استان، در سال گذشته بالغ بر ۹۸۹ میلیارد تومان تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه به واحدهای اقتصادی پرداخت شد و در سال جاری نیز تاکنون ۱۰۵۳ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به تصویب رسیده و فرآیند پرداخت آن به بانک‌ها ابلاغ شده است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، در قالب تبصره‌های ۳ و ۴ قانون بودجه، بیش از ۱۲۹۲ میلیارد تومان منابع بانکی به استان البرز اختصاص یافت که بخشی از آن به حوزه اشتغال و بخشی دیگر به طرح‌های تولیدی تخصیص یافته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز با اشاره به سرمایه‌گذاران خارجی فعال در استان گفت: سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های مختلفی چون صنایع غذایی، دارویی، انرژی‌های پاک و منسوجات انجام شده است و شرکت‌هایی از کشورهای اتریش، ترکیه، آذربایجان و امارات در این پروژه‌ها مشارکت داشته‌اند.

وی در پایان تأکید کرد: با هماهنگی استانداری، دستگاه‌های اجرایی و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری، تلاش می‌کنیم موانع سرمایه‌گذاران هرچه سریع‌تر رفع شود تا البرز همچنان در مسیر جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی پیشگام باشد