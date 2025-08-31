سامانه سبب پلیس چیست؟ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0645\u062d\u0645\u062f \u0642\u0646\u0628\u0631\u06cc\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0622\u06af\u0627\u0647\u06cc \u0641\u0631\u0627\u062c\u0627 \u0636\u0645\u0646 \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u0647 \u00ab\u0633\u0628\u0628\u00bb\u060c \u0639\u0645\u0644\u06a9\u0631\u062f \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u0647 \u0631\u0627 \u062a\u0634\u0631\u06cc\u062d \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n