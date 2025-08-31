باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا شافعی اظهارکرد: مسیر تا سه کیلومتر رفت و برگشت دانش آموزان که منطبق با نقشه محل سکونت و مدرسه است ماهانه هفت میلیون و ۲۵۰ هزار ریال محاسبه و بابت هر کیلومتر اضافه هم ۲۰۰ هزار ریال اضافه می شود.

وی افزود: همچنین نرخ سرویس ون یا مینی بوس در صورت داشتن مراقب پنج میلیون و ۹۰۰ هزار ریال و در صورت نداشتن مراقب پنج میلیون و ۶۵۰ هزار ریال تعیین شده است.

رییس سازمان حمل و نقل شهرداری بجنورد با اشاره به سرویس مدارس دانش آموزان با نیازهای ویژه افزود: مسیر تا سه کیلومتر رفت و برگشت دانش آموزان ۱۰ میلیون ۴۰۰ هزار ریال با هزینه داشتن مراقب حساب شده است.

شافعی افزود: هشت شرکت پیمانکار مسوولیت ساماندهی سرویس دهی به دانش آموزان را بر عهده دارند که اولیا دانش آموزان تا ۱۵ شهریورماه سالجاری فرصت دارند ثبت نام کنند.

ثبت نام سرویس مدارس در سامانه سپند

وی بیان کرد: اولیای دانش آموزان باید درخواست خود را به سامانه سپند ارایه دهند و پس از ثبت نام برای عقد قرارداد به شرکت مربوطه مراجعه کنند.

رییس سازمان حمل و نقل شهرداری بجنورد در خصوص آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان تاکید کرد: عقد قرارداد اولیا با شرکت دارای مجوز در هر مدرسه الزامی بوده و در راستای تضمین به شرکتها، واریز مبلغ نقدی به میزان ۲ ماه نرخ کرایه مصوب و یا ارایه چک، سفته به میزان کل مبلغ مصوب است.

شافعی بیان کرد: استفاده از خودروهای فاقد مجوز و برچسب مخصوص سرویس مدارس خلاف قانون بوده و در بروز حوادث احتمالی مسوولیت آن متوجه اولیا خواهد بود.

وی افزود: یک هزار و ۶۰۰ سرویس مدارس سال گذشته به ۶۲ هزار دانش آموز مقاطع مختلف خدمات لازم را ارایه می دادند که اکثر آنان بانوان بودند.

