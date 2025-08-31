تمهیدات شرکت گاز کرمان برای گذر از فصل سرد سال

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان درباره تمهیدات این شرکت برای گذر از فصل سرد سال گفت: افزایش تاب‌آوری و قابلیت اطمینان شبکه توزیع، تغذیه و ایستگاه‌های تقلیل فشار در دستور کار این شرکت است و هفته دولت نیز کلنگ‌زنی پنج پروژه خطوط تقویتی گاز مرکز استان و شهرستان‌های سیرجان، رفسنجان، زرند و شهربابک انجام شد.

محمدرضا سلیمانی با قدردانی از همراهی مردم ادامه داد: سال گذشته بیش از ۸۰ مردم الگوی مصرف را رعایت کردند، ۱۵ درصد دارای مصرف متوسط یا پرمصرف و ۲ درصد بسیار پرمصرف بوده‌اند.

منبع: ایسنا