باشگاه خبرنگاران جوان - رضا اخلاص‌مند یکشنبه ۹ شهریور در نشست با نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و فرمانداران همدان و فامنین، اظهار کرد: بارندگی استان همدان در سال‌گذشته ۲۸۵ میلیمتر بوده که نسبت به بلند مدت ۳۰ درصد و نسبت به سال گذشته ۳۴ درصد کاهش بارندگی داشتیم.

اخلاص‌مند با اشاره به اینکه تاکنون در طرح آبرسانی از تالوار ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است، افزود: امسال برای بهبود طعم آب تالوار توانستیم مناقصه ازون‌زنی را برگزار کنیم و پیمانکار انتخاب شده و با تامین اعتبار ۳۵۰ میلیارد تومانی این طرح اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ۹ میلیون متر مکعب آب برای تغذیه مصنوعی در نظر گرفته شده است، بیان کرد: ۶۳ میلیون متر مکعب مصرف آب آشامیدنی شهر همدان است که ۷۰ درصد آن قابلیت جمع آوری پساب را دارد.

مدیرعامل شرکت آب مطنقه‌ای همدان با بیان اینکه تاکنون یک هزار و ۵۵۲ حلقه چاه غیر مجاز در استان مسدود و منجر به صرفه جویی ۲۴ میلیون متر مکعبی در برداشت از آب‌های زیرزمینی شده است، اظهار کرد: خط آبرسانی به همدان بیش از ۹۱ درصد پیشرفت دارد و هم اینک بخشی از آب آشامیدنی شهر همدان از طریق آن تامین می‌شود.

وی افزود: عملیات اجرایی سد خرمرود با سرعت قابل قبولی در حال انجام است و با آبگیری این سد در سال‌جاری، مشکل تامین آب آشامیدنی و کشاورزی ۵۴ روستای شهرستان تویسرکان برطرف خواهد شد.

اخلاص‌مند بیان کرد: مطالعات و مراحل دریافت مجوز ماده ۲۳ آبرسانی به شهرهای کبودراهنگ و مهاجران را در دست پیگیری داریم تا برای این طرح در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ ردیف اعتباری بگیریم.

وی با تاکید بر استفاده از پساب برای تامین آب صنایع، تصریح کرد: پروژه‌ آبرسانی از پساب تصفیه شده همدان به منطقه اقتصادی جهان آباد ۳۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان با بیان اینکه این استان ۱۴ دشت مستقل و مشترک دارد که از این تعداد هفت دشت مستقل است، چهار دشت ممنوعه بحرانی و چهار دشت نیز در وضعیت ممنوعه قرار دارد، ادامه داد: اگر در ارتفاعات بالادست برف و بارندگی خوب باشد وضعیت آب سطحی و زیرزمینی هم مساعد خواهد بود، افزود: بیشترین مساحت استان شامل ۵۴ درصد در حوزه دریاچه نمک و بخش مرکزی است.

اخلاص‌مند با اشاره به اینکه ۱۲ ایستگاه باران سنجی و ۱۱ مرکز تبخیر سنجی، ۳۴۱ چاه مشاهده‌ای، ۴۴ رشته قنات و ۱۹ دهنه چشمه انتخابی در همدان فعالیت دارد که داده‌های مربوط به بارندگی‌ها و وضعیت آب را رصد و جمع‌آوری می‌کند، اظهار کرد: اعتبارات این شرکت از ۶۹ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۳۰۷ میلیارد تومان در سال‌جاری افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان ادامه داد: به منظور مدیریت مصرف آب صنعتی و کشاورزی یک هزار و ۴۴۳ دستگاه کنتور هوشمند در طول ۲ سال گذشته بر روی چاه‌های مجاز استان نصب شده است.

وی با اشاره به اینکه آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها به ویژه عباس آباد به‌طول ۸۲ هکتار صورت گرفته است، گفت: ۵۱۸ کیلومتر مطالعات بستر رودخانه‌ها انجام شده و برای ۵۷۷ هکتار از تاسیسات آبی سند تک برگ گرفته شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه مطالعات آب آشامیدنی و صنعت استان در دست انجام است، بیان کرد: ۴۰ میلیون متر مکعب آب آشامیدنی باید از طریق حوضه‌های آبریز همجوار برای استان همدان تامین شود.

اخلاص‌مند خاطرنشان کرد: یکی از طرح‌هایی که برای فصول غیرزراعی داریم تامین آب از رودخانه‌ دره مرادبیگ است که با مدیریت و تصفیه آن، بخشی از آب آشامیدنی شهر همدان تامین می شود.

وی با اشاره به اینکه تخصیص ۱.۵ میلیون متر مکعب آب برای صنایع استان انجام شده است، اظهار کرد: مصارف آب استان ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون متر مکعب و منابع آب سطحی استان ۴۴۱ میلیون متر مکعب است به طوری‌که ۹۴ میلیون متر مکعب از سدهای اکباتان، کلان و ۱۸ درصد مصارف از آب‌های سطحی تامین می شود و ۸۲ درصد از منابع آب زیرزمینی ۸۵تا ۹۰ درصد در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید براینکه مشکلات برق هر چه باشد برطرف می‌شود اما مشکل اصلی و اساسی ما تامین آب آشامیدنی و کشاورزی است که به راحتی حل نمی‌شود، افزود: ۸۰ میلیارد متر مکعب مصرف آب کشاورزی در کشور داریم که بر اساس برنامه ششم توسعه قرار بود ۱۰ میلیارد متر مکعب از آن کاهش یابد.

وی با اشاره به اینکه اصلاح الگوی کشت نقش مهمی در کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی دارد، ادامه داد: مصرف آب شهر همدان سالانه ۶۳ میلیون متر مکعب است اما این آمار واقعی مصرف نیست بخشی از شبکه لوله‌گذاری همدان ناقص است و موجب هدر رفت آب می‌شود.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه در بحث آب و فاضلاب همدان اگر شبکه اصلاح شود و فاضلاب جمع‌آوری شود ما نیازی به آب نداریم، افزود: مخلوط شدن روان‌آب و فاضلاب غیر قانونی است و باید با تخصیص اعتبار فاضلاب و روان آب از هم جدا شود.

وی ادامه داد: جمع‌آوری فاضلاب و انتقال آن به تصفیه‌خانه و بهره‌مندی از پساب تصفیه شده باید در همدان اجرا شود و اصلاح الگوی مصرف و مدیریت کشت محصولات کشاورزی نیز باید با جدیت در دستور کار قرار بگیرد.

