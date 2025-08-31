دیوان محاسبات کشور در جدیدترین گزارش خود، وضعیت منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - میزان منابع وصولی از محل درآمد ردیف‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه، معادل ۵۷درصد منابع مصوب و میزان مصارف معادل ۹۰درصد مصارف مصوب بوده‌است.

درپی عدم کفایت منابع وصولی و ناترازی میان منابع و مصارف هدفمندی، برای جبران این کسری و همچنین پرداخت بخشی از بدهی‌های انتقالی سال ۱۴۰۲، در مجموع ۲۶۶هزار و ۷۳۹ میلیارد تومان از محل سایر منابع، شامل دریافتی از خزانه‌داری کل، تنخواه بانک مرکزی و برداشت از حساب شرکت‌های دولتی تأمین شده‌است.

دیوان محاسبات کشور برای جلوگیری از تشدید این ناترازی و افزایش شفافیت مالی، بر واریز مستقیم تمام منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی به حساب متمرکز نزد بانک مرکزی (حساب واحد) و امکان رصد کامل گردش این حساب‌ها توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تأکید دارد.

منبع: دیوان محاسبات کشور

برچسب ها: دیوان محاسبات کشور ، هدفمندسازی یارانه‌ها
خبرهای مرتبط
بررسی تخصیص منابع حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور در کمیسیون انرژی مجلس
ارسال پرونده ترک فعل وزارت گردشگری به دادسرای دیوان محاسبات
تاکید دیوان محاسبات بر تعیین قیمت تمام‌شده و واگذاری سهام دولت در شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۹ شهریور
شرایط خاص کشور کار دولت را سخت و پیچیده کرد/ رویه‌های غلط اقتصادی سریع‌تر اصلاح شود
چین به تعهد ایران برای عدم توسعه سلاح‌های هسته‌ای احترام می‌گذارد
رفت‌وآمدهای وزیر امور خارجه به کشورهای همسایه تأثیرگذار بوده است
توضیحات عراقچی درخصوص نشست با روسای کمیته‌های ملی المپیک، پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی
باید راهبرد «ماشه علیه ماشه» را فعال کنیم/با کنترل تنگه هرمز، مسئله انرژی برای اروپا چالشی جدی خواهد شد
پزشکیان: جامعه جهانی باید سریع برای توقف یاغی‌گری رژیم صهیونیستی اقدام کند
ملت ایران با انسجام، اقتدار و مقاومت توطئه دشمن را خنثی کرد
شهادت نخست‌وزیر و جمعی از وزرای دولت یمن سند آشکار دیگری از تهدیدجهانی رژیم صهیونیستی است
آخرین اخبار
شهادت نخست‌وزیر و جمعی از وزرای دولت یمن سند آشکار دیگری از تهدیدجهانی رژیم صهیونیستی است
ملت ایران با انسجام، اقتدار و مقاومت توطئه دشمن را خنثی کرد
پزشکیان: جامعه جهانی باید سریع برای توقف یاغی‌گری رژیم صهیونیستی اقدام کند
باید راهبرد «ماشه علیه ماشه» را فعال کنیم/با کنترل تنگه هرمز، مسئله انرژی برای اروپا چالشی جدی خواهد شد
شرایط خاص کشور کار دولت را سخت و پیچیده کرد/ رویه‌های غلط اقتصادی سریع‌تر اصلاح شود
رفت‌وآمدهای وزیر امور خارجه به کشورهای همسایه تأثیرگذار بوده است
توضیحات عراقچی درخصوص نشست با روسای کمیته‌های ملی المپیک، پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی
چین به تعهد ایران برای عدم توسعه سلاح‌های هسته‌ای احترام می‌گذارد
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۹ شهریور
تأکید لاریجانی بر امضای سند جامع روابط راهبردی میان ایران و ارمنستان
دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با وزیر امور خارجه
محکومیت شدید جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی علیه یمن
دیدار دبیر شورای امنیت ارمنستان با عراقچی
قالیباف اقدامات ماجراجویانه آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد
سرلشکرموسوی: حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای عامل نگرانی برای منطقه است
اجرای۱۳ طرح ملی برای توانمندسازی زنان، دختران و خانواده‌ها
بازگشت تحریم‌های بین‌المللی را نباید کوچک شمرد
عارف: طرح اصلاح زنجیره عرضه آرد و نان در دستور کار دولت است
اثر واقعی ماشه به مراتب کمتر از تحریم‌های آمریکاست/ ماشه، فضای کنش‌گری دیپلماتیک اروپایی‌ها با ایران را می‌بندد
پزشکیان: هیچ قدرت خارجی نباید خللی در روابط دوستانه ایران و ارمنستان ایجاد کند
اسماعیلی: باید با سخت‌کوشی از مشکلات داخلی و بین‌المللی عبور کنیم