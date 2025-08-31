باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در همایش برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد: تقریبا تمام کشورها به جز یکی دو کشور مانند کره شمالی برنامه اقدام مالی را تهیه کرده و به اف ای تی اف ارائه کرده‌اند در کشور ما هم این کار با تاخیر زیاد انجام شد.

وی افزود: بر اساس قانون مبارزه با پولشویی باید سند اقدام تهیه و تدوین می‌شد این سند بسیار مهم است یک جنبه آن نشانه اقدامات ما در سطح بین‌المللی است در کشورهای همسایه و منطقه هم مانند عراق و لبنان این اسناد تهیه شده جدا از اینکه کشور ما قربانی تروریسم و پولشویی به خاطر موقعیت جغرافیایی و نیز طراحی هایی است که برای کشور ما کرده‌اند.

معاون وزیر اقتصاد گفت: سند مبارزه با پولشویی ظرف یک سال با همکاری ۸۰ دستگاه تهیه شد بعد بین‌المللی این سند هم برای ما مهم بود که بر این اساس توصیه‌های اف ای تی اف باشد برنامه اقدام نسخه اول این سند است و قطعا اشکالاتی دارد اما باید آن را شروع میکردیم و سپس بهبود می‌دادیم.

وی ادامه‌داد: مهمتر از آن در داخل کشور است حضرت امام هم برای مبارزه با فساد انقلاب مرد و از آن زمان مبارزه با فساد محور همه برنامه‌های انقلاب است و رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید می‌کرد اما از جایی بعد باید تغییر ریل می‌دادیم در حال حاضر بسیاری از مبارزه با مفاسد ما نظارت پسینی است و کلی هزینه برای برخورد با فسادی که رخ داده میکنیم اما آیا سرچشمه ای که فساد در آن رخ داده گرفته شده؟ خیر، بلکه مرتبا در حال زایش است.

خانی گفت: جنس برنامه اقدام مبارزه با پولشویی، پیشگیرانه است ما قرار نیست با فرد فاسد برخورد کنیم قانون مبارزه با پولشویی هم در قالب توصیه‌های اف ای تی اف است در دنیا به سراغ اشخاص نمی‌روند بلکه سراغ پول های بدون منشأ می‌روند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: بسیاری از افرادی که در قالب پرونده‌های فساد هستند از چرخه گزینش ما عبور کرده‌اند و قبلا افراد خوبی بودن ولی چه شد به اینجا رسید بنابراین دنبال پولهایی که انگیزه فساد میدهد را ضبط و توقیف کنیم و سپس جلوی روندهای پرخطر در فساد و مفسده‌زا را بگیریم.

وی با تاکید بر اینکه با برنامه‌های اقدام عملی برای مبارزه با پولشویی هماهنگیم و برای آن هزینه می‌دهیم تصریح کرد: در داخل هم اقدامات مشابه را پیگیری می‌کنیم.

دبیر شورای‌عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اذعان کرد: باید این سند و برنامه اقدام را در بُعد ملی ببینیم نه درون‌دستگاهی؛ وظیفه وزارت اقتصاد و مرکز اطلاعات مالی به تنهایی نیست و در شورای عالی مبارزه با تروریسم نمایندگان دستگاه‌های زیادی حضور دارند. با توجه به شرایطی که در کشور و بین‌الملل داریم لازم است بیشتر کنار هم قرار بگیریم تا مشکلات و چالش‌ها را حل کنیم دیگر زمان زیادی نداریم حتی دقیقه ۹۰ هم نیست و در تایم پنالتی‌ها قرار داریم همه اینها به خاطر مردم است ما به هیچ کسی تعهد نداده‌ایم و فقط برای خدا و مردم کار می‌کنیم.

خانی گفت: بعد از طی مسیرهای عادی‌سازی فرایند ما با اف ای تی اف باید به این بیندیشیم که چگونه چالش‌های متعدد خود را با این نهاد برطرف کنیم؛ اف ای تی اف از سازمان ملل هم مهمتر است تقریبا تمام دنیا توصیه‌های اف ای تی اف را قانون کرده‌اند ما هم این کار را کرده‌ایم ما یک چالش دائمی با اف ای تی اف داریم و آن این است که آسیب‌هایی که در حوزه پولشویی و تامین مالی تروریسم در داخل را با برنامه اقدام رفع کرده‌ایم ولی در جنبه بین‌المللی آن این چالش باقی است اقدامات ما در داخل نشان‌دهنده حقانیت ماست که تامین مالی تروریسم نمی‌کنیم ضمن اینکه شهدای زیادی در این راه داده‌ایم و آنها نمی‌توانند ما را به کشور پرخطر متهم کنند.

وی ادامه داد: در دنیا ایران را به عنوان کشور پرخطر تامین مالی تروریسم و پولشویی معرفی کرده‌اند البته در دنیا در حال رفع این چالش‌ها هستیم و از عملکرد کشور در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و در داخل در حوزه مبارزه با فساد دفاع می‌کنیم.

وی با اشاره به تلاش‌های اروپا برای فعالسازی مکانیسم ماشه و احتمال بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بیان کرد: هفته گذشته به مجمع تشخیص مصلحت نظام اسنادی دادیم که نشان می‌داد اهمیت عادی‌سازی روابط با اف ای تی اف بسیار زیاد و در رفع تحریم‌ها بسیار مهم است برای نهاد گروه ویژه اقدام مالی تحریم‌های سازمان ملل مهم است نه آمریکا؛ در این موضوع فنی و حقوقی ورود کرده‌ایم نه سیاسی تا هر چه سریعتر روابط خود را اف ای تی اف عادی سازی کنیم تا علیه ما موضع نگیرند مرکز اطلاعات مالی جانانه پای کار ایستاده است.

وی ادامه داد: همه ما روزی دوره مدیریت‌مان تمام می‌شود و فراموش میشویم اما آنچه باقی میماند این است که چه مشکلی از مردم حل کرده‌ایم و اینکه آیا در دوره مدیریت ابزار بودیم یا آنچه به آن باور داشته‌ایم؟ با پاسپورت ایرانی به هر بانکی یا صرافی در خارج از کشور بریم به شما می‌گویند پرخطر هستید و باید بررسی شود که این ۱۰۰ یورویی میخواهید تبدیل کنید منشأ آن کجاست من خودم این بلا در سرم در چین آمد حتی پاسپورت سیاسی داشتم به بانک رفتم برای نقد کردن یورو؛ در جواب گفتند بررسی حساب شما دو هفته طول می‌کشد تا منشأ این پول مشخص شود یعنی حتی پاسپورت سیاسی را قبول نداشتند و می‌گفتند شما کشور پرخطر هستید.

خانی گفت: برنامه اقدام ابزار ماست که ثبات میکند در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کار کرده‌ایم.