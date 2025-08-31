باشگاه خبرنگاران جوان - احتمالا باورش برایتان سخت باشد، اما کیف لوازم آرایشی شما محل تجمع انواع باکتریها و قارچهای بیماریزا است. باکتریهایی که میتوانند عامل بروز بیماریهای چشمی مثل گلمژه، تبخال، جوش، واکنشهای آلرژیک، عفونتهای پوستی و حتی بیماری مغزیِ مننژیت شوند!
خیلی از افراد نه تنها کیف لوازم آرای خود را مرتب نمیشویند، بلکه لوازم آرایش حساس را بدون درپوش یا جعبه داخل کیف آرایشی میاندازند و داستان ترسناک بیماریها از همینجا شروع میشود.
محیطی مطلوب برای رشد میکروبها
موضوع از این قرار است که کیف آرایش، محیطی تاریک، بسته و گاهی مرطوب است و به همین دلیل محیطی بسیار مطلوب برای رشد میکروبها است. این شرایط، به خصوص اگر اسفنجها یا براشهای آرایشی به صورت نمدار در آن قرار گیرند، یک بستر عالی برای تکثیر انواع باکتریها، قارچها و ویروسها فراهم میکند.
دکتر رضا نادری، متخصص پوست و مو در این باره میگوید: اسفنجهای آرایشی از آلودهترین محصولات آرایشی محسوب می شوند. از آنجا که معمولاً به صورت مرطوب استفاده میشوند و به ندرت توسط افراد شسته میشوند یا اگر شسته شوند، به طور کامل تمیز و خشک نمیشوند، به یک کشتزار کامل برای باکتریها و قارچها تبدیل میشوند. وقتی هم که داخل کیف لوازم آرایشی قرا میگیرند، بدترین حالت پیش میآید. درواقع با مرطوب نگه داشتن اسفنج، احتمال گسترش باکتریها هم بالا میرود.
به گفته دکتر نادری، براشها و قلمموهای آرایشی هم ابزارهایی هستند که سلولهای مرده پوست، چربی و باکتریها را از روی صورت شما جمع میکنند و در خود نگه میدارند و اگر به طور منظم شسته نشوند، شما هر بار موقع آرایش، این آلودگیها را دوباره به پوستتان منتقل میکنید. آلودگیهایی که میتوانند منشأ بیماری شوند. ممکن است شما با هر بار آرایش دچار بیماری نشوید اما اتفاق یک بار رخ میدهد و همان یک بار ممکن است اثرات و عوارض بدی روی سلامتیتان بگذارد.
دکتر نادری میگوید: همچنین محصولاتی که با انگشت استفاده میشوند – مثل انواع کرمها، سایه، بعضی رژلبها - به راحتی توسط میکروبهای دست آلوده میشوند و میتوانند آلودگیها را وارد بدن ما کنند. تقریباً تمام وسایل آرایشی میتوانند آلوده شوند و خطرزا باشند، اما بعضی از آنها به دلیل ساختار ظاهری یا نحوه استفاده، پرخطرترند. مثل براشها یا قلمموها و اسفنجها که اشاره کردم.
این دو محصول را زیاد نگه ندارید
این متخصص پوست در ادامه به نکته بسیار مهمی در ارتباط با آلودگی ریمل و خط چشم هم اشاره میکند و میگوید: این محصولات به طور مستقیم با چشم در تماساند و هر بار فرچه آنها با مژه برخورد کند، باکتریها را به داخل محفظه تاریک و مرطوب برمیگرداند؛ محیطی ایدهآل برای رشد میکروبها. به همین دلیل استفاده طولانیمدت میتواند منجر به عفونتهای جدی چشمی شود.
نادری تأکید میکند که آلودگی فرچه اجتنابناپذیر است اما قابل کنترل است: تعویض ریمل و خط چشم هر ۳ ماه یکبار (حتی اگر تمام نشده باشند)، استفاده نکردن مشترک، پمپاژ نکردن فرچه داخل تیوپ و دور انداختن محصول در صورت بروز عفونت چشمی از توصیههای اصلی است. او هشدار میدهد که اضافه کردن آب به ریمل تمامشده و ادامه استفاده از آن هم بسیار خطرناک است. موضوعی که خیلیها این کار را میکنند و از عواقبش هم بیخبرند. درواقع مواد نگهدارنده محصول از بین رفته و محیط مرطوب باعث رشد سریع باکتریها و افزایش احتمال عفونت چشمی میشود.
ارتباط کیف آرایش با مننژیت
غیر از آلودگیهای چشمی و پوستی و ... که آلودگی کیف آرایش میتواند مسبب بروز آنها باشد، مقالات و مطالعات متعددی وجود دارد مبنی بر این که آلودگی کیف آرایش میتواند منجر به بروز بیماریهایی مثل مننژیت هم شود. یک بیماری که موجب التهاب پردههای محافظ مغز و نخاع میشود.
برای آن که باکتریهای موجود در یک محصول آرایشی باعث مننژیت شوند، باید خود را به جریان خون برسانند تا بتواند به مغز راه پیدا کنند. این باکتریها چگونه وارد جریان خون میشوند؟ از طریق پوست آسیبدیده. درواقع استفاده از لوازم آرایش آلوده روی جوشهای فعال، بریدگیهای کوچک، زخمهای پوستی یا حتی میکروخراشهایی که موقع آرایش ایجاد میشود، دروازهای برای ورود باکتریها به لایههای زیرین پوست و درنهایت، جریان خون است.
اگرچه ابتلا به مننژیت از طریق کیف لوازم آرایش یک اتفاق نادر است و بیشتر برای افرادی با سیستم ایمنی ضعیف رخ میدهد، اما این خطر به دلیل وجود باکتریهای عامل بیماری در محصولات آلوده، کاملاً واقعی و ممکن است. همچنین برخی تحقیقات نشان دادهاند که در محصولات منقضیشده هم باکتریهایی مثل انتروکوک فکالیس مشاهده شدهاند که میتوانند باعث بروز بیماری مننژیت شوند.
خیلیها بعد از منقضی شدن محصولات آرایشی همچنان از آنها استفاده میکنند، درحالیکه مواد داخل کرمها، ریمل، رژ لب و ... بعد از اتمام تاریخ انقضا، خاصیت نگهدارندهشان را از دست میدهند و به محیطی مناسب برای رشد باکتریهایی مثل انتروکوک فکالیس تبدیل میشوند. استفاده از این محصولات روی چشم، لب یا پوست زخمی میتواند راه ورود باکتری به بدن باشد. نتیجه معمولاً عفونتهای خفیف پوستی یا چشمی است، اما اگر باکتری وارد خون شود، ممکن است به مغز برسد و موجب مننژیت شود.
چند توصیه مهم و علمی
پزشکان برای استفاده ایمن از لوازم آرایش و جلوگیری از بروز عوارض و بیماریها چند توصیه بسیار مهم و ساده دارند؛
شستشوی منظم لوازم: براشها یا برسهای آرایشی، اسفنجها و دیگر لوازم آرایشی قابل شستشو را حداقل هفتهای یک بار با آب گرم و شوینده ملایم (مثل شامپوبچه) بشویید و بگذارید کاملاً خشک شوند.
شستن دستها قبل از آرایش: همیشه قبل از شروع آرایش، دستهای خود را حتما با آب و صابون بشویید تا اگر میکروب روی دستتان وجود دارد، شسته شود. باید این نکته را بدانید که شایعترین میکروبهای موجود در لوازم آرایشی، باکتریهایی مثل استافیلوکوک (عفونت استافی) هستند که به طور طبیعی روی پوست ما زندگی میکنند. همچنین ویروس تبخال و قارچها. و نشستن دستها قبل از آرایش، این باکتریها را مستقیماً به محصولات منتقل میکند.
عدم اشتراکگذاری لوازم آرایش: هرگز لوازم آرایش به خصوص ریمل، خط چشم و رژلب را با دیگران به اشتراک نگذارید.
نگهداری در جای خشک: کیف لوازم آرایش خود را در محیط خشک و خنک نگهداری کنید و از گذاشتن آن در حمام که معمولا مرطوب و گرم است، خودداری کنید.
تمیز کردن مرتب کیف آرایش: کیف لوازم آرایش را به صورت دورهای - حدقل ماهی یک بار - بشویید یا با یک دستمال آغشته به الکل تمیز کنید.
محصولات آرایشیِ گران، ملاک نیست
حالا که این گزارش را خواندید، حتماً به این فکر افتادهاید که آخرین بار چه زمانی براش، اسفنج یا قلمموی آرایش خود را شستهاید. یادتان باشد همین وسایل ساده، اگر تمیز نشوند، میتوانند منبع انتقال بیماری باشند. پس بهتر است هر چند وقت یکبار آنها را بشویید و کیف آرایشتان را تمیز کنید تا میکروبها، بقایای آرایش و چربیها از بین بروند.
خیلی از ما برای داشتن یک روتین پوستی عالی، محصولات گران میخریم، اما اگر بهداشت استفاده از لوازم آرایش را ندانیم یا جدی نگیریم، همان محصولات میتوانند سلامت پوست و چشم ما را تهدید کنند. حتی یک گلمژه کوچک کافی است تا تمام زحماتمان به باد برود. در حالی که با رعایت چند نکته ساده میتوانیم هم زیبا بمانیم و هم سالم.
منبع: روزنامه هفت صبح