آغاز طرح ساماندهی ۲۵٠ دستفروش محور ۱۵خرداد

باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی اقوامی پناه با بیان اینکه این طرح با مشارکت منطقه ۱۲شهرداری تهران، شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل، نیروی انتظامی و قضایی اجرایی می‌شود، گفت: در آستانه سال تحصیلی شاهد افزایش سدمعبر و مشکلات شهروندان در تردد معابر بازار بزرگ تهران مواجه هستیم که فضا‌هایی جهت انتقال و ساماندهی دستفروشان پیش بینی شده است.

وی اظهارداشت: حدود ۲۵٠ دستفروش در محدود محور ۱۵ خرداد ساماندهس می‌شوند تا مشکلات ترددی، اجتماعی و زیست محیطی این منطقه کاهش یابد.

به گفته مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، شهرداری تهران به دنبال برخورد‌های ایجابی در ساماندهی دستفروشان پایتخت است و در محدوده بازار تهران نیز رعایت کرامت انسانی و برهم نخوردن شرایط کسبی دستفروشان مورد تاکید است.

منبع: روابط عمومی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران