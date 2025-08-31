باشگاه خبرنگاران جوان - سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی شهرک‌های شکوهیه و محمودآباد قم با اشاره به فرسودگی بیش از ۷۰ درصد تجهیزات موجود کشور، بر ضرورت تقویت تولید داخلی به جای واردات تأکید کرد.

معاون صنایع ماشین‌آلات وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه ایران با برخورداری از نیروی انسانی متخصص و ظرفیت تولید فولاد، توان تولید بیش از ۵۰ درصد قطعات ماشین‌آلات سنگین را دارد، افزود: با سرمایه‌گذاری بیش از ۷۶۰ میلیارد تومان، واحد صنعتی جدیدی در قم راه‌اندازی شده است که سالانه ۷۰۰ دستگاه ماشین‌آلات معدنی و راهسازی تولید می‌کند و بخشی از نیاز کشور را تأمین خواهد کرد.

عاملی تأکید کرد ظرفیت تولید داخلی سالانه بیش از سه هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین است و سیاست وزارتخانه توسعه داخلی‌سازی و کاهش وابستگی به واردات است. وی افزود: محصولات تولیدی قم توان رقابت با نمونه‌های خارجی را دارند و این استان علاوه بر جایگاه زیارتی و گردشگری، در حوزه صنعت نیز به‌سرعت در حال پیشرفت است.

استاندار قم نیز در این بازدید با اشاره به جایگاه ویژه قم در سطح ملی و جهانی گفت: تحقق توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، صنعتی و اقتصادی استان تنها با مشارکت همگانی امکان‌پذیر است و برنامه چهار ساله‌ای با حضور نمایندگان مجلس، دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان تدوین شده است.

معاون صنایع ماشین‌آلات وزارت صنعت، معدن و تجارت، به تأمین انرژی صنایع از طریق احداث نیروگاه‌های خورشیدی و توسعه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس اشاره کرد و افزود: اجرای کمربندی شهید سلیمانی، اصلاح جاده‌های مواصلاتی و اتصال واحدهای صنعتی به شبکه حمل‌ونقل از اولویت‌های استان است. همچنین آغاز مجدد عملیات اجرایی فرودگاه قم بعد از بیش از یک دهه، این فرودگاه را به یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های خدماتی و گردشگری استان تبدیل خواهد کرد.

استاندار قم در پایان به توسعه زیرساخت‌های آموزشی و درمانی اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون ۱۳ واحد آموزشی جدید کلنگ‌زنی شده و بیش از ۱۷۰ کلاس درس در دست احداث است، همچنین بیمارستان‌ها و پروژه‌های تکمیلی آب و فاضلاب با جدیت دنبال می‌شوند.

منبع :روابط عمومی استانداری قم