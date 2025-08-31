تأمین زمین، کابوس بی انتهای طرح جوانی جمعیت در لرستان؛ تنها ۳ درصد متقاضیان زمین دار شدند!

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مهرماه سال ۱۴۰۰ در کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی تصویب شد و سپس به تأیید شورای نگهبان رسید، در قالب این قانون، برای دستگاههای متولی وظایفی در نظر گرفته شد.
در قالب اجرای «قانون جوانی جمعیت»، موضوع واگذاری رایگان زمین به خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر برای ساخت مسکن در دستور کار قرار گرفت و در این راستا خانوادههایی که تاریخ تولد فرزند سومشان همزمان و یا پس از ابلاغ این قانون بوده، میتوانند از مشوقها و تسهیلات پیشبینیشده در این قانون بهرهمند شوند.
بر اساس قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف شده که زمین موردنیاز را برای اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در اختیار متقاضیان قرار دهد، باوجود پیشرفت این طرح و پروژهها در استانهای دیگر کشور، اما همچنان اجرای آن در لرستان به دلیل عدم تأمین زمین موردنیاز، معطلمانده است.
تامین زمین ۳ درصد از متقاضیان طرح جوانی جمعیت در لرستان!
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی لرستان میگوید: ۲۳ هزار و ۹۵۷ نفر برای جوانی جمعیت در استان ثبتنام کردهاند که ۱۳ هزار نفر تأیید شدهاند.
به گفته عنایتالله میرزایی تاکنون تنها برای ۴۰۶ نفر زمین تأمین شده که نشاندهنده چالش جدی در تأمین زمین است.
وی میگوید: مهمترین چالش ما در لرستان بهویژه خرمآباد در حوزه جوانی جمعیت کمبود زمین است، اما به دنبال این هستیم که بخشی از زمین نهضت ملی مسکن را هم به جوانی جمعیت اختصاص دهیم
بر اساس گفته های راه و شهرسازی لرستان، موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی شهرهای لرستان، بهخصوص شهر خرمآباد و همچنین ممنوعیت ساخت مسکن در اراضی کشاورزی درجه یک و دو در بیرون از شهرها، موجب شده که برای تأمین زمین واحدهای طرح جوانی جمعیت چالشهایی وجود داشته باشد، موضوعی که موجب انتقاد متقاضیان این طرح در استان شده است