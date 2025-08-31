\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062c\u0634\u0646 \u0646\u0641\u0633 \u062a\u062c\u0644\u06cc\u0644 \u0627\u0632 \u0628\u0632\u0631\u06af\u06cc \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646 \u0628\u0648\u062f\u061b \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u062a\u0635\u0645\u06cc\u0645 \u062e\u0648\u062f\u060c \u0645\u0631\u0632 \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u0631\u06af \u0648 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0646\u0648 \u062a\u0631\u0633\u06cc\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\u200f\u00a0\n\u00a0\n\n\u00a0