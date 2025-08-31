مودی خطاب به شی: هند متعهد به بهبود روابط با چین است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نارندرا مودی، نخست وزیر هند روز یکشنبه در یک دیدار مهم با رئیس جمهور شی جین پینگ گفت که دهلی نو متعهد به بهبود روابط با چین است. این در حالی است که هر دو رهبر در مورد لزوم گسترش روابط تجاری و سرمایه‌گذاری در پس زمینه تعرفه‌های ایالات متحده گفت‌و‌گو کردند.

مودی برای اولین بار در هفت سال گذشته برای شرکت در یک نشست دو روزه سازمان همکاری شانگهای به همراه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و دیگر رهبران آسیای مرکزی، جنوبی و جنوب شرقی و خاورمیانه در نمایشی از همبستگی جهانی جنوب به چین سفر کرده است.

این دیدار دوجانبه پنج روز پس از اعمال تعرفه‌های تنبیهی ۵۰ درصدی واشنگتن بر کالا‌های هندی به دلیل خرید نفت روسیه توسط دهلی نو برگزار شد. تحلیلگران می‌گویند شی و مودی به دنبال ایجاد جبهه متحد در برابر فشار غرب هستند.

طبق گزارش وزارت امور خارجه هند از این نشست، مودی گفت که هند و چین به دنبال استقلال استراتژیک هستند و روابط آنها نباید از دریچه یک کشور ثالث دیده شود. وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که مودی و شی جین پینگ در مورد لزوم حرکت از یک «مسیر سیاسی و استراتژیک» برای گسترش روابط تجاری و سرمایه‌گذاری دوجانبه و کاهش کسری تجاری هند با چین گفت‌و‌گو کردند.

در بیانیه هند آمده است که رهبران همچنین در مورد گسترش زمینه‌های مشترک در مورد مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و جهانی و چالش‌هایی مانند تروریسم و ​​تجارت عادلانه در پلتفرم‌های چندجانبه بحث و گفت‌و‌گو کردند.

بر اساس کلیپ ویدئویی منتشر شده در حساب رسمی X رهبر هند، مودی در این دیدار در حاشیه اجلاس به شی جین پینگ گفت: «ما متعهد به پیشرفت روابط خود بر اساس احترام، اعتماد و حساسیت‌های متقابل هستیم.»

مودی گفت که فضایی از «صلح و ثبات» در مرز مورد مناقشه هیمالیا بین آنها ایجاد شده است، جایی که پس از درگیری‌های مرگبار سربازان در سال ۲۰۲۰، محل یک بن‌بست نظامی طولانی مدت بود که اکثر زمینه‌های همکاری بین رقبای استراتژیک مسلح به سلاح هسته‌ای را مسدود کرد.

وی افزود که توافقی بین دو کشور در مورد مدیریت مرز حاصل شده است، بدون اینکه جزئیاتی ارائه دهد. این همسایگان ۳۸۰۰ کیلومتر (۲۴۰۰ مایل) مرز مشترک دارند که به خوبی مشخص نشده و از دهه ۱۹۵۰ مورد مناقشه بوده است.

شین‌هوا، رسانه دولتی چین به نقل از شی جین پینگ نوشت: "ما نباید اجازه دهیم که مسئله مرز روابط کلی چین و هند را تعریف کند. "

شی جین پینگ افزود: اگر هر دو طرف بر نگاه به یکدیگر به عنوان شریک به جای رقیب تمرکز کنند، روابط چین و هند می‌تواند "پایدار و گسترده" باشد.

هر دو رهبر سال گذشته پس از دستیابی به توافق گشت مرزی، دیداری موفقیت‌آمیز در روسیه داشتند و این امر باعث گرم شدن تدریجی روابط شد که در هفته‌های اخیر با تلاش دهلی نو برای مقابله با تهدید‌های تعرفه‌ای جدید از سوی واشنگتن، شتاب گرفته است.

مودی بدون ارائه جدول زمانی افزود، پرواز‌های مستقیم بین دو کشور که از سال ۲۰۲۰ به حالت تعلیق درآمده بودند، از سر گرفته می‌شوند.

چین در جریان سفر مهم وانگ یی، وزیر امور خارجه چین به هند موافقت کرده بود که محدودیت‌های صادرات عناصر خاکی کمیاب، کود‌ها و ماشین‌های حفاری تونل را در این ماه لغو کند. شو فیهونگ، سفیر چین در هند این ماه گفت که چین با تعرفه‌های سنگین واشنگتن علیه هند مخالف است و «محکم در کنار هند خواهد ایستاد».

برای دهه‌ها، واشنگتن با دقت روابط خود را با دهلی نو تقویت کرد به این امید که به عنوان یک وزنه تعادل منطقه‌ای در برابر پکن عمل کند.

در ماه‌های اخیر، چین به گردشگرانهندی اجازه داده است تا از اماکن هندو و بودایی در تبت بازدید کنند و هر دو کشور محدودیت‌های ویزای توریستی متقابل را لغو کرده‌اند.

مانوج کوالرامانی، متخصص روابط چین و هند در اندیشکده موسسه تاکشاشیلا در بنگلور گفت: «هند و چین درگیر فرآیندی هستند که احتمالاً طولانی و پرچالش برای تعریف یک تعادل جدید در روابط خواهد بود.»

با این حال، سایر عوامل تحریک‌کننده بلندمدت در این رابطه همچنان پابرجا هستند. چین بزرگترین شریک تجاری دوجانبه هند است، اما کسری تجاری طولانی مدت - که منبع مداوم ناامیدی مقامات هندی است - امسال به رکورد ۹۹.۲ میلیارد دلار رسید.

در همین حال، طبق برآوردهای دولت هند یک سد بزرگ برنامه‌ریزی‌شده توسط چین در تبت نگرانی‌هایی را در مورد انحراف گسترده آب ایجاد کرده است که می‌تواند جریان آب رودخانه اصلی برهماپوترا را در فصل خشک تا ۸۵ درصد کاهش دهد.

هند همچنین میزبان دالایی لاما، رهبر معنوی تبعیدی بوداییان تبت است که پکن او را به عنوان یک جدایی‌طلب خطرناک می‌بیند. رقیب اصلی هند، پاکستان نیز از حمایت اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی سرسخت چین بهره‌مند است.

منبع: رویترز