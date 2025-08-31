باشگاه خبرنگاران جوان -«پروانه رضایی بختیاری» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته دولت و سفر یکروزه به اصفهان ضمن بازدید از ادارات، افتتاح مرکز آموزش و سنجش مهارت هوش مصنوعی، برگزاری نشستهای تخصصی با مدیران استانی ، صنایع بزرگ و دیدار با استاندار، بر تقویت تعاملات، ارتقای روابط کار و حمایت از تولید و مهارتآموزی تأکید کرد.
رضایی بختیاری در نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان یاد آور شد:طبق سیاست های جدید وزارت کار،آموزشهای مهارتی با تامین نیاز کارفرمایان، حمایت از تولید و مهارتآموزی انجام می شود. از برنامههای مهم این سفر، افتتاح مرکز آموزش و سنجش مهارت هوش مصنوعی در محل اداره کل فنی و حرفهای استان بود که با هدف ارتقای آموزشهای نوین و توانمندسازی نیروی انسانی راهاندازی شده است.
در سفر معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان اصفهان، «پروانه رضایی بختیاری» در نشستی با حضور «امیرحسین بانکیپور» نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، «علیرضا برزوییان» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان، موضوعات مهم مرتبط با کارگران این مجموعه بررسی شد.
بانکی پور نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در این نشست تاکید کرد: وزیر کار نگاه تحولی قوی دارد و با این نگاه بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
شرکت در دوازدهمین نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاههای ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان اصفهان از دیگر برنامه های معاون روابط کار در این سفر بود.