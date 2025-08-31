باشگاه خبرنگاران جوان- زهرا پورحسینی- محور علیآباد مظفری از توابع شهداد که طی روزهای اخیر در پی طوفانهای شدید مسدود شده بود، بازگشایی شد. این انسداد، تردد را برای اهالی روستا دشوار کرده و مشکلاتی را به وجود آورده بود.
به گفته ساکنان محلی، این محور با هر بار طوفان بسته میشود و عبور و مرور را مختل میکند. برای پیگیری این موضوع، با شیرمحمدی، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهداد، گفتوگو کردیم.
شیرمحمدی با اشاره به اینکه برخی محورهای شهداد از جمله اکبرآباد، روستای پشوئیه و نهبندان، به دلیل قرار گرفتن در مناطق طوفانخیز و تحت تأثیر طوفانهای ۱۲۰ روزه سیستان و بلوچستان، با مشکل پیشروی شن مواجه هستند، گفت: «این وضعیت باعث میشود که شنها سطح جاده را بپوشانند و مسیر مسدود شود.»
وی افزود: «محور علیآباد مظفری تنها در دو ماه گذشته چندین بار مسدود شده بود که بلافاصله نیروهای راهداری در محل حاضر شده و راه را بازگشایی کردند.»
شیرمحمدی همچنین بیان کرد که محور روستای اکبرآباد نیز که بر اثر طوفان مسدود شده بود، هماکنون در حال بازگشایی است.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهداد در پایان تصریح کرد: «مناطق شنگیر در بخش شهداد به اداره کل راهداری گزارش شدهاند تا با همکاری منابع طبیعی، عملیات مالچپاشی برای جلوگیری از پیشروی خاک و شن روی جادهها انجام شود.»