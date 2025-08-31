انیمیشن سینمایی «یوز»، محصول جدید مرکز انیمیشن سوره، به کارگردانی رضا ارژنگی همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید به سینما‌ها می‌آید.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با ۹ شهریورماه، روز ملی یوزپلنگ ایرانی، انیمیشن «یوز»، محصول جدید مرکز انیمیشن سوره، به نویسندگی و کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه که عنوان تازه‌ترین انیمیشن سینمای ایران است، آخرین مراحل فنی خود را طی می‌کند. دوبله این اثر به سرپرستی حامد عزیزی و آهنگسازی آن توسط افشین عزیزی به تازگی به پایان رسیده است. 

این انیمیشن با قصه‌ای فانتزی از بازگشت یوزپلنگ ایرانی دور افتاده از وطن، خبر از آمدن یوز به ایران می‌دهد.

با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته انیمیشن سینمایی «یوز» به زودی و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید توسط پخش بهمن سبز در سینماها روی پرده می‌رود.

برچسب ها: انیمیشن سینمایی ، یوز ایرانی
خبرهای مرتبط
به مناسبت روز ملی حفاظت از یوز ایرانی
نسل سوم یوز آسیایی در توران جان گرفت؛ هرب پیام‌آور زندگی شد
امیدی برای یوز، امیدی برای ایران + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کوروش زارعی: پرداخت‌های نمایشی درباره جنگ ۱۲ روزه باید برای مردم ملموس‌تر باشد
صلح‌میرزایی: شباهت «حکایت‌های کمال» و «قصه‌های مجید» فقط در قهرمان نوجوان است
همراهی صمیمانه و فزاینده دولت و رسانه ملی
از سال بعد جشنواره تئاتر مقاومت هرساله می‌شود
حضور میز‌های تخصصی گردشگری در نمایشگاه بین‌المللی سفر و طبیعت‌گردی
پرونده مهدیه اسفندیاری پرونده حقوقی و قضایی نیست
شبکه افق با «روایت نصر» از رنج غزه می‌گوید
آخرین اخبار
شبکه افق با «روایت نصر» از رنج غزه می‌گوید
پرونده مهدیه اسفندیاری پرونده حقوقی و قضایی نیست
همراهی صمیمانه و فزاینده دولت و رسانه ملی
حضور میز‌های تخصصی گردشگری در نمایشگاه بین‌المللی سفر و طبیعت‌گردی
از سال بعد جشنواره تئاتر مقاومت هرساله می‌شود
کوروش زارعی: پرداخت‌های نمایشی درباره جنگ ۱۲ روزه باید برای مردم ملموس‌تر باشد
صلح‌میرزایی: شباهت «حکایت‌های کمال» و «قصه‌های مجید» فقط در قهرمان نوجوان است
یک نقد صریح بر فیلم «صبح اعدام»/ وقتی هوش مصنوعی فراستی شد!
اکثر سالن‏‌های کنسرت تاییدیه ایمنی آتش نشانی گرفتند
«فصل خاک» به زودی روی آنتن شبکه دو
پخش مستند «میدرا» درباره زندگی حضرت نرجس خاتون (س) از شبکه تهران
نمایش فیلم مستند «لعبت‌باز» در بزرگ‌ترین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی جهان
پخش مستند پژوهشی میدرا از شبکه تهران + تیزر
عنایت حضرت ولی عصر (عج) به آقای نخودکی + فیلم
خاطره ابوالفضل آقاخانی از حرف زدن به جای همکار خانم در حین اجرا + فیلم
چالش دشوار ابجدخوانی در مسابقه تلویزیونی دو نقطه + فیلم
ماجرای شیطنت ابوالفضل آقاخانی در مراسم ترحیم + فیلم
پنج تئاتر میلیاردی شدند
بلیت سینما‌ها در روز ملی سینما نیم‌بها می‌شود
«یوز» راهی سینما‌ها می‌شود/ انیمیشن ایران برای یوزپلنگ ایران