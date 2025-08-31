باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با ۹ شهریورماه، روز ملی یوزپلنگ ایرانی، انیمیشن «یوز»، محصول جدید مرکز انیمیشن سوره، به نویسندگی و کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه که عنوان تازه‌ترین انیمیشن سینمای ایران است، آخرین مراحل فنی خود را طی می‌کند. دوبله این اثر به سرپرستی حامد عزیزی و آهنگسازی آن توسط افشین عزیزی به تازگی به پایان رسیده است.

این انیمیشن با قصه‌ای فانتزی از بازگشت یوزپلنگ ایرانی دور افتاده از وطن، خبر از آمدن یوز به ایران می‌دهد.

با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته انیمیشن سینمایی «یوز» به زودی و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید توسط پخش بهمن سبز در سینماها روی پرده می‌رود.