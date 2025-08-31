مراسم رونمایی از طرح سند «بیمه جامع ساختمان مسکن حمایتی» با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران و معاونان مسکن و ساختمان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران درباره رونمایی از طرح سند «بیمه جامع ساختمان مسکن حمایتی» گفت: تدوین این سند حاصل ساعت‌ها تلاش کارشناسی متخصصان در حوزه‌های معاونت مسکن ادارات کل راه و شهرسازی، بیمه و پیمانکاران است که دربرگیری و فراگیری این سند بیمه تقریبا تمامی دغدغه‌های موجود در حوزه مسکن و پیمانکاران را برطرف می‌کند.

وی با اشاره به اینکه خروجی این سند سبب امنیت خاطر پیمانکاران حوزه مسکن و ادارات کل راه و شهرسازی به عنوان کارگزار مردم در طرح‌های مسکن حمایتی می‌شود، اظهار کرد: این سند فعلا در تهران به عنوان استان پایلوت اجرایی می‌شود و به تدریج در استان‌های دیگر نیز عملیاتی خواهد شد.

برچسب ها: بیمه مسکن ، مسکن حمایتی
خبرهای مرتبط
انعقاد تسهیلات ۱۱۰ هزار واحد مسکن حمایتی در دولت چهاردهم
وزیر راه: جلسات شورای مسکن استان‌ها هر هفته برگزار شود
عارف: طرح جامع تکمیل و ساخت واحدهای مسکن حمایتی تدوین می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
متقاضیان از مرکز مبادله در حراج چگونه می‌توانند سکه خریداری کنند؟
تعیین تکلیف ۵هزار دستگاه خودرو در سازمان اموال تملیکی
مرغ با نرخ مصوب در میادین عرضه می‌شود
فروش نان یارانه‌ای بالاتر از قیمت مصوب تخلف است
در بازار میوه چه می‌گذرد؟
کشاورزان از کشت محصولات آب بر اجتناب کنند
آغاز سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی در نفت
دسترسی مستقیم بازرگانان به سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران فراهم شد
تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان به طرح ملی آبخیز تا جالیز در سال‌جاری
برنامه اقدام زمینه ساز ارتقای رتبه ایران در مبارزه با پولشویی
آخرین اخبار
پیشگیری از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، در کانون سیاستگذاری کشور قرار گیرد
بهره‌برداری از دو پالایشگاه جدید در سال جاری/ تولید روزانه ۲.۴ میلیون بشکه فرآورده‌های نفتی
بیش از ۲۱ هزار هکتار زمین شهری در سال اول دولت چهاردهم تامین شد
پیگیری مستمر برای انعقاد قرارداد متمم تسهیلات نهضت ملی مسکن
طرح سند «بیمه جامع ساختمان مسکن حمایتی» رونمایی شد
کشف و ضبط ۶۳ مزرعه غیرمجاز با ۱۲۰۰ ماینر در استان تهران+ فیلم
ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سرمایه/ ارزش معاملات نیازمند افزایش
نظارت استاندارد بر کیفیت خودرو سختگیرانه‌تر شد
۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری با تسهیلات ویژه نوسازی می‌شوند
به جز کره شمالی تمامی کشور‌ها برنامه اقدام مالی دارند/ ایران شهدای بسیاری در راه مبارزه با پولشویی داده است
افزایش بیش از ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
بهره‌برداری از بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی پایتخت با ظرفیت ۳ مگاوات
آب از سامانه دوم انتقال از سد طالقان به کرج رسید
دسترسی مستقیم بازرگانان به سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران فراهم شد
کاهش آثار مکانیسم ماشه در پی پیوستن ایران به FATF
رشد ۱۱ درصدی صادرات محصولات کشاورزی از ابتدای امسال/شایعه پرداخت پاداش ۴۰ میلیونی جنگ تحمیلی به مدیران+ فیلم
مساحت اراضی کشاورزی بیش از ۱۷ میلیون هکتار است+ فیلم
تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان به طرح ملی آبخیز تا جالیز در سال‌جاری
برنامه اقدام زمینه ساز ارتقای رتبه ایران در مبارزه با پولشویی
تحقق حمایت از تولید با مقررات زدایی از تولید
تعیین تکلیف ۵هزار دستگاه خودرو در سازمان اموال تملیکی
متقاضیان از مرکز مبادله در حراج چگونه می‌توانند سکه خریداری کنند؟
فروش نان یارانه‌ای بالاتر از قیمت مصوب تخلف است
مرغ با نرخ مصوب در میادین عرضه می‌شود
کشاورزان از کشت محصولات آب بر اجتناب کنند
در بازار میوه چه می‌گذرد؟
آغاز سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی در نفت
شناسایی ۸۰۰۰ انشعاب غیرمجاز برق در استان تهران
۳.۲ همت برای توسعه شهر‌های جدید در هفته دولت سرمایه‌گذاری شد
کاهش نسبی دمای هوا در شمال شرق کشور