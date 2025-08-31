طرح سند «بیمه جامع ساختمان مسکن حمایتی» رونمایی شد

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران درباره رونمایی از طرح سند «بیمه جامع ساختمان مسکن حمایتی» گفت: تدوین این سند حاصل ساعتها تلاش کارشناسی متخصصان در حوزههای معاونت مسکن ادارات کل راه و شهرسازی، بیمه و پیمانکاران است که دربرگیری و فراگیری این سند بیمه تقریبا تمامی دغدغههای موجود در حوزه مسکن و پیمانکاران را برطرف میکند.
وی با اشاره به اینکه خروجی این سند سبب امنیت خاطر پیمانکاران حوزه مسکن و ادارات کل راه و شهرسازی به عنوان کارگزار مردم در طرحهای مسکن حمایتی میشود، اظهار کرد: این سند فعلا در تهران به عنوان استان پایلوت اجرایی میشود و به تدریج در استانهای دیگر نیز عملیاتی خواهد شد.