رئیس اتاق ایران گفت: پیشگیری از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، ضرورتی است که باید در کانون سیاستگذاری مصالح کشور قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اعلام آمادگی اتاق ایران برای هرگونه همراهی با دولت، دستگاه دیپلماسی و تمامی ارکان نظام حکمرانی جهت عبور کم آسیب از شرایط کنونی، گفت: با نزدیک شدن به برخی محدودیت‌های مندرج در توافق هسته‌ای و فعال شدن مکانیسم ماشه، شایسته است این موضوع از سوی ارکان حکمرانی مورد مداقه قرار گرفته و با حفظ عزت و مصلحت، تدابیر مقتضی در زمینه مواجهه با تبعات اقتصادی و سیاسی آن اندیشیده شود.

او در زمینه پیامدهای احتمالی اجرایی شدن مکانیسم ماشه افزود: یافته‌ها نشان می‌دهد که هر چند وسعت اثر فعالسازی مکانیسم ماشه کمتر از میزانی است که از سوی بدخواهان ملت ایران در سطح افکار عمومی تبلیغ می‌شود، اما همان نیز تبعاتی خواهد داشت که نیازمند نگاه هوشیارانه و برنامه‌ریزی دقیق می‌باشد.

رئیس اتاق ایران با اشاره به مجموعه‌ای از ناترازی‌های انباشته، بی‌ثباتی مزمن ارزی و تورم ساختاری بالا در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، گفت: در چنین بستری، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل به‌مثابه یک شوک خارجی خواهد بود که لازم است همه بازیگران عرصه دیپلماسی و اقتصاد کشور به همراه رسانه‌ها، در ایجاد تصویر درست و متناسب از آثار فعالسازی مکانیسم ماشه، مسئولانه و فعالانه عمل نمایند؛ به این معنا که هم از بزرگنمایی آن جلوگیری نمایند و هم اینکه سیاست عادی‌سازی و کوچک‌نمایی را مردود دانسته و واقعیت‌های میدان و راهکارهای مربوطه را با افکار عمومی در میان بگذارند.

صمد حسن‌زاده با بیان اینکه «سرمایه‌گذاری از بخش‌هایی است که در پی فعالسازی مکانیسم ماشه آسیب می‌بیند.»، خاطرنشان کرد: در فضایی که نااطمینانی افزایش می‌یابد، تمایل سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به ورود منابع جدید کاهش پیدا می‌کند. نتیجه این روند، رکود سرمایه‌گذاری، کاهش بهره‌وری و در نهایت محدود شدن ظرفیت‌های رشد اقتصادی خواهد بود که تورم در سطح بالا و بی‌ثباتی ارزی به‌صورت هم‌زمان با آن همراه هستند.

حسن‌زاده افزود: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر این باور است که شدت آثار فعالسازی مکانیسم ماشه به میزان زیادی به نحوه مواجهه با این موضوع بستگی دارد. اگر مسیر تقابل تشدید شود، اقتصاد و سیاست ایران در معرض فشارهای گسترده‌تری قرار خواهد گرفت؛ اما اگر مسیر تعامل و همکاری در اولویت قرار گیرد، می‌توان بخشی از این آثار را مدیریت کرد و از هزینه‌های بلندمدت آن کاست.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مهمترین راهبرد مطمئن برای کشور را تقویت دیپلماسی فعال و حرکت به سوی توافق‌های پایدار دانست و گفت: بنابراین پیشگیری از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، ضرورتی است که باید در کانون سیاستگذاری مصالح کشور قرار گیرد.

او در پایان گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز به نمایندگی از جامعه بزرگ فعالان اقتصادی بخش خصوصی، آمادگی خود را به منظور هرگونه همراهی با دولت محترم، دستگاه دیپلماسی و تمامی ارکان نظام حکمرانی جهت عبور کم آسیب از این پیچ تاریخی اعلام می‌دارد و آرزو می‌نماید ملت شریف و نجیب ایران در پرتو رهبری داهیانه و هوشمندانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، با حفظ وفاق ملی و اتحاد مقدس و حفظ اقتدار ایران اسلامی و آرمان‌های ملی بتوانیم آینده پیش رو را با بزرگترین دستاوردها و پیروزی‌ها به نظاره بنشیند.

منبع: اتاق ایران

برچسب ها: اتاق ایران ، بخش خصوصی ، اقتصاد کشور ، تجارت خارجی
خبرهای مرتبط
حسین پیرموذن:
تشکیل شورای عالی تشکل‌ها توسط دولت وجاهت قانونی ندارد
وزیر کار:
واگذاری به بخش خصوصی بهترین راهکار احیای کارخانه اسیدسیتریک کرمانشاه است
وزیر راه:
مصوبه واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس دریافت شد/ وعده‌ای به بخش خصوصی نمی‌دهیم، اما به سمت آنان می‌رویم
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس:
تمرکززدایی حکمرانی در ایران چالش‌های چندوجهی دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نارضایتی مردم از پیش‌فروش خودرو/ اتحادیه نمایشگاه داران: کسی پاسخگو نیست
مردم نگران قیمت نباشند شیب کاهشی قیمت برنج استمرار دارد
قانون مالیات بر سوداگری؛ گامی بلند برای کنترل تورم و هدایت نقدینگی
سهم بالای ایران در بازار آبزیان چین/ فرصت طلایی برای جهش صادرات
سد‌های مهم تنها ۳۹ درصد آب دارند/ آب ۱۳ سد کمتر از ۱۰ درصد
جایگزینی ۱۰ هزار موتور فرسوده با انواع BLDC در کولر‌های آبی
بیانیه پالایشگاه تهران در حمایت از رویکرد مسئولان شهرستان ری در جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز
سهم ۳۰ درصدی بانوان از طرح تربیت ۵۰۰ مدیر جوان
تشکیل شورای عالی تشکل‌ها توسط دولت وجاهت قانونی ندارد
۹۴ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد
آخرین اخبار
تقویت همکاری‌های علمی و آموزشی ریلی ایران و روسیه/دیدار مدیرعامل راه آهن با مقامات دانشگاه دولتی راه آهن سن‌پترزبورگ
۹۴ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد
زیان انباشته صنعت خودرو اکنون به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسید
سهم ۳۰ درصدی بانوان از طرح تربیت ۵۰۰ مدیر جوان
جایگزینی ۱۰ هزار موتور فرسوده با انواع BLDC در کولر‌های آبی
تشکیل شورای عالی تشکل‌ها توسط دولت وجاهت قانونی ندارد
بیانیه پالایشگاه تهران در حمایت از رویکرد مسئولان شهرستان ری در جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز
نارضایتی مردم از پیش‌فروش خودرو/ اتحادیه نمایشگاه داران: کسی پاسخگو نیست
مردم نگران قیمت نباشند شیب کاهشی قیمت برنج استمرار دارد
سد‌های مهم تنها ۳۹ درصد آب دارند/ آب ۱۳ سد کمتر از ۱۰ درصد
سهم بالای ایران در بازار آبزیان چین/ فرصت طلایی برای جهش صادرات
قانون مالیات بر سوداگری؛ گامی بلند برای کنترل تورم و هدایت نقدینگی
توقف اجرای صورتجلسه شورای شهرداران مناطق تهران برای دور زدن مقررات نظام مهندسی
وابستگی بالای کشور به گاز طبیعی/ نقش کلیدی گازبانان در مصرف بهینه
کاهش کیفیت هوا طی ۵ روز آینده در نیمه شرقی کشور
بیش از ۹۰ درصد مناطق روستایی به کشاورزی اختصاص دارد
چشم‌انداز جدید ریلی ایران در روسیه برای تکمیل کریدور شمال-جنوب
پایش بیش از ۸۴ هزار کیلومتر از راه‌های شریانی و معابر شهری در دولت چهاردهم
بخشنامه بیمه مرکزی برای رفع نگرانی مالکان خودرو‌های نامتعارف برای استفاده از بیمه بدنه
امضای تفاهم‌نامه همکاری اروندان و ملی حفاری ایران
صدور قبض‌های نجومی برای مشترکانی که به سامانه املاک و اسکان متصل نشده‌اند
دهیاری‌ها می‌تواند برق سبز خود را در بورس انرژی بفروش برسانند 
بهره برداری از فاز دوم خط اضطراری انتقال آب از سد طالقان
صرفه‌جویی بیش از ۱۳ همتی با نوسازی تراکتور‌های فرسوده از کاهش مصرف سوخت
تفاهم‌نامه همکاری برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر روستایی به امضا رسید
ثبت سفارش ۱۵۰ هزارتن برای ترمیم ذخایر راهبردی در مردادماه
دستور وزیر نیرو برای تهیه لایحه جرم انگاری استخراج غیرقانونی رمز ارز صادر شد
بخش مسکن تا دو سال آینده همچنان درگیر رکورد است
ارزش بذر مصرفی کشور بالای یک میلیارد دلار است
عملیاتی شدن طرح ضمانت واحدهای مسکونی در کشور