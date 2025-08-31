شی جین پینگ و همسرش در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در تیانجین از پوتین استقبال کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- اعظم پورکند -کرملین فیلم‌هایی از استقبال رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ و همسرش، پنگ لی‌یوان، از رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، در محل برگزاری اجلاس سازمان همکاری شانگهای در شهر تیانجین چین منتشر کرد.

به گزارش تلویزیون مرکزی چین (CCTV)، در این محل ضیافت پذیرایی از رهبران شرکت‌کننده در این اجلاس برگزار شد. 

رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، و همسرش، پنگ لی‌یوان، در مرکز نمایشگاهی میجیانگ در شهر تیانجین، ضیافت شامی به منظور خوشامدگویی به میهمانان خارجی حاضر در اجلاس ۲۰۲۵ سازمان همکاری شانگهای برگزار کردند.

پیش از این ضیافت، شی جین‌پینگ و همسرش از رهبران خارجی استقبال کرده و با آنان دست دادند، احوالپرسی کردند و عکس‌های یادگاری گرفتند.

همچنین یک عکس گروهی از رهبران شرکت‌کننده در حضور رئیس‌جمهور چین و همسرش گرفته شد.

بزرگترین اجلاس در تاریخ سازمان همکاری شانگهای در شهر تیانجین چین، از ۳۱ اوت (۹ شهریور) تا ۱ سپتامبر (۱۰ شهریور) با حضور بیش از ۲۰ رهبر خارجی، از جمله رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، به علاوه نمایندگانی از سازمان‌های بین‌المللی در حال برگزاری است. بیش از ۳۰۰۰ خبرنگار از چین و سایر کشور‌ها این اجلاس را پوشش می‌دهند.

منبع: آرتی

برچسب ها: دولت چین ، نشست همکاری های شانگهای ، ولادیمیر پوتین
