قطار گردشگری تهران - همدان با هدف توسعه سفر‌های ریلی و رونق گردشگری، از روز پنجشنبه (۱۳ شهریور ۱۴۰۴) فعالیت خود را آغاز می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین سیر این قطار یک‌روزه با استفاده از قطار تندرو پردیس (ترنست)، ساعت ۰۷:۱۰ صبح از تهران حرکت کرده و ساعت ۱۸:۴۵ همان روز از همدان مراجعت خواهد کرد.

قیمت این تور گردشگری تهران- همدان با قطار تندروی پردیس ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان تعیین شده است که شامل بلیت قطار، بسته پذیرایی (صبحانه، ناهار و شام) و بازدید‌های شهری می‌شود.

این تور در دو بسته متنوع طراحی شده است که بسته نخست شامل بازدید از غار علیصدر و شهر جهانی سفال (لالجین) و بسته دوم ویژه بازدید‌های درون‌شهری شامل اماکن تاریخی و توریستی همدان خواهد بود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای خرید بلیت به پایگاه اینترنتی رجا به نشانی www.raja.ir یا سایر درگاه‌های اینترنتی مجاز و مراکز مجاز فروش بلیت قطار به صورت حضوری مراجعه کنند.

علاقمندان خرید بلیت این قطار گردشگری برای کسب اطلاعات مربوط به چگونگی خرید بلیت، ظرفیت و سایر اطلاعات سفر می‌توانند با سامانه ارتباط با مشتریان رجا به شماره تلفن ۱۵۳۹ تماس بگیرند.

