تهرانی که چند دهه است، از آلودگی هوا، ترافیک و تردد بیش از ظرفیت وسایل نقلیه در معابرش رنج می‌برد، نیاز مبرم به کاهش زمان سفر‌های درون شهری دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- عباس شعبانی معاون شهردار تهران گفت:  «مدیریت سفر‌های درون شهری» به معنای کاهش مسیر و زمان سفر به موازات افزایش سهم استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی، از نیاز‌های حیاتی امروز پایتخت است. در همین راستا و برای تحقق این هدف، پروژه‌های کوچک و بزرگ مقیاس عمرانی متعددی در سطح شهر تهران تعریف و به تدریج اجرایی شد.

وی با بیان اینکه ویژگی اغلب پروژه‌های عمرانی بزرگراهی در کلان‌شهر تهران، به رفع نقص شبکه بزرگراهی باز می‌گردد که اغلب محور‌های مواصلاتی‌اش، پیشتر به بهره‌برداری رسیده است، گفت:  احداث و تکمیل دسترسی‌ها در ۹۸ تقاطع بزرگراهی پایه‌گذاری و اجرایی شد. ایجاد ۹۸ دسترسی جدید مذکور در بزرگراه‌ها، به مثابه کلان‌پروژه‌ای است که می‌تواند، از ایجاد و توسعه ده‌ها بزرگراه جدید در پایتخت، کارکرد بیشتری داشته باشد.

شعبانی گفت: شهروندان تهران در ماه‌های پیش رو به طور مکرر و بی‌وقفه شاهد افتتاح پروژه‌های عمرانی دیگر با تمرکز بر پهنه جنوبی پایتخت خواهند بود.

 وی ادامه داد: در اوج جنگ تحمیلی 12 روزه،  شهرداری همچنان به فعالیت خود ادامه داد و آثار بهره‌برداری از این پروژه گره‌گشا، در تعدیل ترافیک مسیر جنوب به شمال بزرگراه شهید چمران و تونل توحید مشهود است.

برچسب ها: شهرداری ، افتتاح پروژه‌
خبرهای مرتبط
پیشرفت ۶۰ درصدی طرح «من شهردارم» در منطقه ۱۹
پایان ۷ کیلومتر مسیر اضافی؛
روگذر جنوب به شمال چمران به بهره‌برداری رسید
در بازدید اعضای کمیسیون عمران شورا از پروژه ادامه یادگار مطرح شد؛
اتصال بزرگراه یادگار امام (ره) به آزادراه تهران- ساوه به شرط رفع معارض
اتصال بیمارستان بعثت و برج میلاد به مترو به شرط تأمین منابع مالی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۴۳ ۱۰ شهريور ۱۴۰۴
خیابونای شلوغ باید دو طبقه بشه و از طبقه بالا بعنوان بررگراه استفاده بشه
۰
۰
پاسخ دادن
احتمال سیلاب در برخی جاده‌های کشور/ آماده‌باش هلال احمر
فرار دختر افغانستانی از خانه به امید ازدواج با پسر ایرانی
مجازات انتشار بدون اجازه تصاویر اشخاص در فضای مجازی چیست؟
قدرت پنهان روتین؛ چرا مغز ما عاشق تکرار است؟
کیفیت هوای تهران در مرز آلودگی است
قطعه دوم آزادراه تهران-شمال به مدت ۴ روز مسدود شد
جاده چالوس یک‌طرفه می‌شود
رئیس سازمان بهزیستی کشور: ۱۸ سالگی، سن رها کردن فرزندان از مراکز بهزیستی نیست
۷۷۷ فقره پرونده قصاص در سال گذشته به صلح و سازش ختم شد
پیشنهاد شورای ترافیک کشور برای اجرای پایلوت طرح HOV در محدوده کم ترافیک پایتخت
آخرین اخبار
ارزیابی و داوری آثار ۶۰۰ شاعر داخلی و خارجی/ رونمائی از یادمان چهره‌های فاخر شعر و ادب فارسی
بایسته‌های تامین مالی پایدار با حضور شهرداران شهر‌های استان تهران و مناطق ۲۲ گانه
احتمال سیلاب در برخی جاده‌های کشور/ آماده‌باش هلال احمر
۷۷۷ فقره پرونده قصاص در سال گذشته به صلح و سازش ختم شد
فرار دختر افغانستانی از خانه به امید ازدواج با پسر ایرانی
قطعه دوم آزادراه تهران-شمال به مدت ۴ روز مسدود شد
جاده چالوس یک‌طرفه می‌شود
پیشنهاد شورای ترافیک کشور برای اجرای پایلوت طرح HOV در محدوده کم ترافیک پایتخت
مجازات انتشار بدون اجازه تصاویر اشخاص در فضای مجازی چیست؟
رئیس سازمان بهزیستی کشور: ۱۸ سالگی، سن رها کردن فرزندان از مراکز بهزیستی نیست
کیفیت هوای تهران در مرز آلودگی است
قدرت پنهان روتین؛ چرا مغز ما عاشق تکرار است؟
مأموران آب قلابی در اسلامشهر دستگیر شدند
۸۰ درصد مار‌های جهان غیر سمی هستند + فیلم
واکنش سخنگوی فراجا به حادثه ضرب و شتم دست‌فروشان در قزوین؛ خاطیان با قیدِ فوریت بازداشت شدند
طرد، تحقیر و شکست؛ عامل روی آوری نوجوانان به اعتیاد
تاکید فرمانداری تهران بر ارتقای کیفیت و نظارت بر نانوایی‌ها
«نوجهادان» الگوی عملیاتی برگزاری اردوهای جهادی نوجوانان تدوین شد
پیشرفت ۶۰ درصدی طرح «من شهردارم» در منطقه ۱۹
کار پزشکی قانونی مستقل از رأی دادگاه نیست
مشاهده و ثبت تصویر دو قلاده یوزپلنگ ایرانی در خراسان جنوبی
قوانین به تنهایی نمی‌توانند مانع وقوع جرم شوند
اعطای بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان لوازم خانگی به خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ
سفر یک فعال اجتماعی به روستا‌های مختلف به منظور ارزیابی و تکمیل اهداف تحقیقاتی خود + فیلم
ملت غیور ایران در دفاع از تمامیت ارضی کشور هم‌نظر هستند
صدور بیش از ۱۸۰۰ کارت بلیت‌الکترونیک خبرنگاری
ایجاد دسترسی‌های جدید در شبکه بزرگراهی تهران
دو میلیون مداخله اورژانس اجتماعی در دو سال اخیر/ افتتاح مرکز کنترل و عملیات اورژانس اجتماعی به زودی
آتش‌سوزی در پشت‌بام پاساژ بازار تهران مهار شد
استانداردسازی گواهی‌ها یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های سازمان پزشکی قانونی است