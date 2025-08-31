باشگاه خبرنگاران جوان- عباس شعبانی معاون شهردار تهران گفت: «مدیریت سفر‌های درون شهری» به معنای کاهش مسیر و زمان سفر به موازات افزایش سهم استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی، از نیاز‌های حیاتی امروز پایتخت است. در همین راستا و برای تحقق این هدف، پروژه‌های کوچک و بزرگ مقیاس عمرانی متعددی در سطح شهر تهران تعریف و به تدریج اجرایی شد.

وی با بیان اینکه ویژگی اغلب پروژه‌های عمرانی بزرگراهی در کلان‌شهر تهران، به رفع نقص شبکه بزرگراهی باز می‌گردد که اغلب محور‌های مواصلاتی‌اش، پیشتر به بهره‌برداری رسیده است، گفت: احداث و تکمیل دسترسی‌ها در ۹۸ تقاطع بزرگراهی پایه‌گذاری و اجرایی شد. ایجاد ۹۸ دسترسی جدید مذکور در بزرگراه‌ها، به مثابه کلان‌پروژه‌ای است که می‌تواند، از ایجاد و توسعه ده‌ها بزرگراه جدید در پایتخت، کارکرد بیشتری داشته باشد.

شعبانی گفت: شهروندان تهران در ماه‌های پیش رو به طور مکرر و بی‌وقفه شاهد افتتاح پروژه‌های عمرانی دیگر با تمرکز بر پهنه جنوبی پایتخت خواهند بود.

وی ادامه داد: در اوج جنگ تحمیلی 12 روزه، شهرداری همچنان به فعالیت خود ادامه داد و آثار بهره‌برداری از این پروژه گره‌گشا، در تعدیل ترافیک مسیر جنوب به شمال بزرگراه شهید چمران و تونل توحید مشهود است.