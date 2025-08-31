باشگاه خبرنگاران جوان - هیات فوتبال تهران با ارسال نامهای به سازمان لیگ اعلام کرد به دلیل عدم پرداخت هزینههای میزبانی توسط باشگاه چادرملو در ورزشگاه تختی، این تیم دیگر نمیتواند مسابقات خود را در تهران میزبانی کند.
طبق اعلام هیات فوتبال تهران، باشگاه چادرملو اردکان مواردی همچون هزینههای مربوط به داوران یا پذیرایی در ورزشگاه را پرداخت نکرده است.
چمن ورزشگاه شهید نصیری یزد در پایان فصل گذشته زیر کشت رفت و تاکنون آماده برگزاری بازیهای چادرملو نشده است؛ اتفاقی که باعث شد این تیم تا زمان آماده شدن ورزشگاه، بازیهای خود را در ورزشگاه تختی تهران میزبانی کند.