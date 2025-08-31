باشگاه خبرنگاران جوان_ سردار موقوفه ئی گفت: پس از اخبار واصله مبنی بر تصرف اراضی ملی در یکی از نقاط شهر کرمان، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با همکاری یگان حفاظت اداره راه و شهرسازی و با اخذ استعلامات حوزه اسناد و مدارک، متوجه شدند، ۷ هزار متر مربع از اراضی دولتی که کارشناسان ارزش آن را یک هزار و ۷۷۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند با تنظیم و جعل سند تصرف شده است.

فرمانده انتظامی استان کرمان افزود: با پیجویی‌های ماموران، ۲ متهم دخیل در این زمین خواری دستگیر شد.

سردار موقوفه ئی بیان داشت: با همکاری یگان حفاظت اداره راه و شهرسازی، حصار کشی زمین تصرف شده تخریب و از زمینه‌های کلاهبرداری و زیان‌های بسیاری که در انتظار خریداران این زمین‌ها بود، جلوگیری شد.

منبع: پلیس کرمان