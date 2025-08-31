مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن از عملیاتی شدن طرح ضمانت واحدهای مسکونی در کشور برای نخستین بار در کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛محبوبه کباری - محسن علیزاده مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن  در حاشیه مراسم بهره برداری از ۱۲۰ واحد مسکونی به مساحت کل ۲۳ هزار متر مربع در منطقه گرمدره اظهار داشت:  ما آن‌قدر به کیفیت ساخت و تولیدات خود اطمینان داریم که برای نخستین بار در کشور طرح ضمانت واحدهای مسکونی را عملیاتی خواهیم کرد. در این راستا به یکی از شرکت‌های گروه مأموریت داده‌ایم تا دستورالعمل لازم برای خدمات پس از بهره‌برداری و ضمانت واحدها را تدوین کند.

علیزاده تأکید کرد: ما کیفیت را هیچ‌گاه فدای کمیت نمی‌کنیم و حتی اگر از پروژه‌ای با زیان خارج شویم، موظفیم آن را با بهترین کیفیت تحویل مشتری دهیم.

گفتنی است پروژه آسمان با مشارکت شرکت سرمایه‌گذاری مسکن  اجرا شده و شامل سه بلوک ۹ طبقه‌ای (۷ طبقه مسکونی و ۲ طبقه پارکینگ) است. این بخش از مجموعه بزرگ ۲۸۰۰ واحدی آسمان البرز، با زیربنای کل ۲۳,۰۹۴ مترمربع و متراژ مفید ۱۵,۲۷۹ مترمربع، ۱۲۰ واحد مسکونی جدید را شامل می‌شود. این پروژه نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی و تعهد به کیفیت در اجرای طرح‌های عظیم مسکونی به شمار می‌رود.

برچسب ها: مسکن ، بازار مسکن
