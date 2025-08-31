باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ پور امینایی گفت: مأموران کلانتری‌های ۱۱ و ۱۳ شهر کرمان برای کشف چندین مورد سرقت سیم و کابل برق در سطح شهر، یک کارگاه ضایعاتی را که در امر خرید و فروش اموال سرقتی فعالیت داشت، شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از این کارگاه، ۵ تن سیم مسی را ا کشف و ۳ متهم را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با اشاره به کشف ۸۰ مورد سرقت در پی این بازرسی تصریح کرد: این متهمین در بازجویی‌های تخصصی با توجه به شواهد و مدارک موجود به خرید از سارقان سیم و کابل مسی در شهر کرمان اعتراف و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.

منبع: پلیس کرمان