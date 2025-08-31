به گفته فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در بازرسی از کارگاه ضایعاتی در شهر کرمان ۵ تن سیم مسی سرقتی کشف و ۳ متهم دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ پور امینایی گفت: مأموران کلانتری‌های ۱۱ و ۱۳ شهر کرمان برای کشف چندین مورد سرقت سیم و کابل برق در سطح شهر، یک کارگاه ضایعاتی را که در امر خرید و فروش اموال سرقتی فعالیت داشت، شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از این کارگاه، ۵ تن سیم مسی را ا کشف و ۳ متهم را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان  با اشاره به کشف ۸۰ مورد سرقت در پی این بازرسی تصریح کرد: این متهمین در بازجویی‌های تخصصی با توجه به شواهد و مدارک موجود به خرید از سارقان سیم و کابل مسی در شهر کرمان اعتراف و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.

منبع: پلیس کرمان 

برچسب ها: سیم مسی ، دستگیری متهم
خبرهای مرتبط
کشف ۱۰۰ کیلو سیم مس سرقتی از یک اتوبوس در انار
افتتاح ۳۰ پروژه مختلف در منوجان
کشف سیم‌های برق سرقتی از یک دستگاه کامیون در شهربابک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تمهیدات شرکت گاز کرمان برای گذر از فصل سرد سال
آخرین اخبار
تمهیدات شرکت گاز کرمان برای گذر از فصل سرد سال
شهادت سرهنگ پاسدار رحیم محمدی در منطقه مرزی سراوان + تصویر
فوت یک کارگر معدن در کوهبنان کرمان
سقوط از ارتفاع جان مرد ۴۰ ساله را در رفسنجان گرفت