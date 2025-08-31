افتتاح ۱۸ نیروگاه خورشیدی مددجویی در سلماس

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - در مراسمی با حضور مسئولان شهرستانی همزمان با آخرین روز هفته دولت، ۱۸ دستگاه نیروگاه خورشیدی مددجویی در شهرستان سلماس افتتاح و وارد شبکه سراسری برق شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) سلماس در این مراسم گفت: در طول سال گذشته بیش از ۵۰۷ طرح خودکفایی به مددجویان و نیازمندان شهرستان سلماس ارائه شده که ۱۸ مورد از این طرح‌ها، نیروگاه‌های خورشیدی بوده‌اند.

وی افزود: این طرح‌ها با هدف تأمین برق خود مصرفی و کاهش وابستگی به شبکه برق، گامی مؤثر در جهت استقلال اقتصادی و توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد محسوب می‌شود.

افتتاح این نیروگاه‌ها در راستای توانمندسازی مددجویان و کاهش هزینه‌های انرژی، در کنار سایر اقدامات حمایتی کمیته امداد، نشان‌دهنده حرکت مستمر این نهاد در جهت ارتقای سطح زندگی و خودکفایی افراد نیازمند است.