وزیر نیرو دستور تشکیل کمیته‌ای تخصصی به منظور تدوین لایحه جرم انگاری استخراج غیرقانونی رمز ارز را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی‌آبادی در نامه‌ای خطاب به همایون حائری، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، دستور داد تا به قید فوریت نسبت به تشکیل کمیته‌ای تخصصی اقدام شود. مأموریت این کمیته، برگزاری جلسات مشورتی با صاحب‌نظران و متخصصان به منظور تهیه و تدوین لایحه‌ای جامع برای جرم‌انگاری و برخورد قاطع با استخراج غیرقانونی رمز ارز عنوان شده است.

در متن این نامه تأکید شده است که در ترکیب کمیته تخصصی، حضور اساتید دانشگاه، حقوقدانان، مسئولان قوه قضاییه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فرماندهی انتظامی الزامی است تا تمامی ابعاد حقوقی، فنی و اجرایی این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

وزیر نیرو در این ابلاغیه با اشاره به ضرورت اقدام سریع، تأکید کرده است که فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه استخراج رمز ارز علاوه بر تحمیل بار سنگین به شبکه برق کشور، موجب ناترازی در مصرف انرژی و آسیب به زیرساخت‌های حیاتی می‌شود. از همین رو تدوین لایحه‌ای جامع در این زمینه می‌تواند به عنوان پشتوانه قانونی برای برخورد با متخلفان مورد استفاده قرار گیرد.

در این نامه همچنین قید شده است که اگرچه در یک سال اخیر شرکت توانیر موفق به کشف تعداد قابل توجهی از مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز شده است، اما فقدان قوانین بازدارنده موجب تداوم این معضل شده و از این رو ضروری است مجازات‌ها و تدابیر پیش بینی شده در لایحه به گونه‌ای تنظیم شود که اثر بخشی لازم را در برخورد جدی با سوء استفاده کنندگان غیرمجاز از شبکه برق کشور داشته باشد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: وزیر نیرو ، استخراج رمزارز
