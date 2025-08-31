معاون وزیر نیرو گفت: دهیاری‌ها می‌توانند هم خرید تضمینی داشته باشند و هم بر اساس اختیار خود در بورس سبز انرژی، برق خود را به فروش برسانند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و مدیرعامل ساتبا، در جمع خبرنگاران گفت: ما برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی از ۱۰۰ کیلووات تا ۳ مگاوات برای بحث دهیاری‌ها و شهرداری‌ها شروع کردیم و در اکثر مناطق، تسهیلاتی را در جهت ثبت سامانه‌ای که باید اتفاق بیفتد و مجوزاتی که باید داده شود، دنبال می‌کنیم. همکاران ما در دهیاری‌ها و شهرداری‌ها در حال پیگیری موضوع زمین و تأمین منابع مالی هستند تا ما بتوانیم در اجرای پروژه‌ها، تأمین تجهیزات و خرید تضمینی برق به صورت بلندمدت کمک کنیم.

وی افزود: اختیار این موضوع به دهیاری‌ها واگذار شده است که بتوانند برق خود را در بورس انرژی بفروشند. آنها می‌توانند هم خرید تضمینی داشته باشند و هم بر اساس اختیار خود در بورس سبز انرژی، برق خود را به فروش برسانند. با توجه به قیمت‌هایی که ما پارسال مصوب کردیم که اصلاح شود و با توجه به قیمت ارز ۳ هزار و ۸۲۰ تومان است، قراردادی البته بیست ساله است.

برچسب ها: برق تجدیدپذیر ، تجدید پذیر
