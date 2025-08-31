کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: برای متقاضیانی که هنوز به سامانه املاک و اسکان متصل نشده‌اند طبق قانون باید قبض‌های برق آنها به صورت نجومی صادر شود.

اشکان ایوبی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: در حالی که بخش عمده ای از دستگاه ها به سامانه املاک واسکان متصل شده اند اما هنوز شاهد کم کاری در این بخش هستیم به طوری که بسیاری از بخش ها به این سامانه متصل نشده و همین امر خود باعث عقب ماندگی در این حوزه شده است.

او توضیح داد: با توجه به آنکه طبق قانون باید وزارت نیرو و سازمان توانیر به سامانه املاک و اسکان متصل شود اما شاهد آن هستیم که هنوز برای این امر اقدامی صورت نگرفته است و این موضوع خود زمینه ساز عقب ماندگی در این حوزه شده است.

وی با بیان اینکه طبق قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بایدبرای واحدهای مسکونی که به سامانه املاک و اسکان متصل نشده اند قبض های نجومی صادر شود اما متاسانه شاهد آن هستیم که در این حوزه گامی برداشته نشده است و باید هرچه سریعتر برای ساماندهی خانه های خالی در این زمینه اقدام لازم صورت گیرد.

کارشناس سیاست گذاری مسکن اظهار کرد: الزامی است که در این زمینه سازمان توانیر اطلاع رسانی های لازم را انجام دهد تا هرچه سریعتر دستگاه ها برای اتصال به سامانه املاک و اسکان اقدامات لازم از سوی متقاضیان انجام دهند.

گفتنی است پیش از این یاقوتی مدیر کل امور انرژی و مشتریان شرکت توانی اعلام کرده بود که در جهت تکلیف قانونی، به همه شرکت‌های توزیع ابلاغ شده که هر شهروندی که برای دریافت انشعاب مراجعه می‌کند، با اخذ کد ملی استعلام لازم به عمل آید که آیا در سامانه املاک و اسکان ثبت نام کرده یا نه؟ و چنانچه ثبت نام نکرده باشد، همانجا امکان لازم برای ثبت نام متقاضیان فراهم است.

یاقوتی در خصوص تکلیف قانونی دیگر مبنی بر محاسبه تعرفه برق مشترکانی که در سامانه املاک و اسکان ثبت نام نکرده‌اند به بالاترین پلکان،گفته بود: روزانه حدود یک میلیون قبض برق صادر می‌شود. بنابراین در قانون پیش‌بینی شده که به علت بالا بودن حجم کار می‌بایست اطلاعات مشترکان برخط باشد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۷ ۱۰ شهريور ۱۴۰۴
چرا وزارت نیرو کارش همه جا لنگه!؟
استیضاح کنین بلکه بقیه ماستهاشون رو کیسه کنن
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جاوید
۰۹:۲۶ ۱۰ شهريور ۱۴۰۴
چیزی نمانده که برای رسیدن هم از مردم پول بگیرید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۲ ۱۰ شهريور ۱۴۰۴
هیچگاه ظلم به مردم پایدار نمانده است.
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۲۷ ۱۰ شهريور ۱۴۰۴
کارمندان اداره املاک در جای گرم و نرمی نشسته اند و میخواند املاک را نظارت کنند نیرو بگیرید و کار را فیصله دهید .
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۰ ۱۰ شهريور ۱۴۰۴
آیا این دولت کاری جز تهدید مردم نداره
۰
۶
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۰۰:۲۹ ۱۰ شهريور ۱۴۰۴
مردم وساده گیراوردن کسی ثبت نکنه اونوقت با ملت نمیتونن طرف بشن
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۷ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
پاداش آقایان باید تامین شود هر روز یک قانون برای پر کردن جیب دولت .نمایندگان هم در موقع رای گیری این قوانین خودشان را به خواب میزنند .خدا ازشان نگذره.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۴ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
لطفا آماری از تعداد و درصد کارکنان دولت که در سامانه ثبت شده اند ارایه کنید علی الخصوص وزارت مسکن
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۴ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
مشکلات اقتصادی کمر مردمو شکسته آقایون به فکر سامانه املاک و اسکان و اخذ مالیات هستند
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۳ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
صادر کن اونم پرداخت نمی کنه بچه می ترسونی
۰
۱۳
پاسخ دادن
Germany
یک ایرانی
۲۱:۰۷ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
چرا باید نرخ برق رو برای مردم نجوی افزایش وارسال کنید ببینید مشگل ثبت نام نکردن کجا و مسگل رو حل کنید . تمام کاراتون بنفع خودتون که جیب مردم رو خالی کنید .خدا رو درنظر بگیرید مردم ندارن رحم داشته باشین
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۲۰:۵۶ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
سلام این چه قانونی هست که فقط برای مستجرین وقتی صاحب خانه راضی نمیشه مستجر بیچاره چرا باید قبض نجومی پرداخت کنه
خدا ازشون نگذره
۰
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۳۸ ۱۰ شهريور ۱۴۰۴
آره این دوستمون راست میگه. صاحبخانه اول به من نگفت که نرخ آبشون آزاد حساب میشه کنتور داشت اما به نرخ آزادحساب میشد یارانه ای نبود هر چهل روز که قبض آب میومد نزدیک یک میلیون و پنصد قبض آب میومد اونم باکلی صرفه جویی. اونوقت من مستاجر باید میدادم و صاحبخانه بی وجدان زیربار نمیرفت میگفت بمن ربطی نداره.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۹ ۱۰ شهريور ۱۴۰۴
من خودم ماهانه بالای یک ملیون تومن پول آب باید میدادم اون هم باکلی صرفه جویی. چون امتیازآبش آزاد بود یارانه ای نبود صاحب خونه هم گردن نمیگرفت بااینکه امتیازآبش مشکل داشت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۰ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
اسمشو بذارید پول زور سر گردنه به هر بهانهای
۰
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۶ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
اطلاعات این سامانه به راحتی توسز دسمن مورد استفاده قرار گرفته و میگیرد چرا شما که عرضه حفظ اطلاات شخصی مردم را ندارید اینقدر به جمع آوری اطلاعات اصرار میکنید؟ کاسه ای زیر نیم کاسه است...
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۶ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
تهدید ملت یعنی فاتحه خود را بخوانید .
مردم را سرگردان کرید باتوجه به بی سوادی مدیران کشور هرروز یک تصمیم سرکاری برای مردم میگیرید .
شماتوسط ملت انتخاب شدید فقط برای اداره کشور
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۱ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
فقط بلد هستید فشار به مردم بیارید به جای راه حل فقط جریمه آن موقع هم میگید برق و آب غیر مجاز همش خودتون مقصر هستید که فشار به مردم بدبخت میارید آنا هم مجبورند این کار را بکنند
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۵ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
فعلا برای همه ملت قیمت نجومی صادر میشه
۲
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۳ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
ما به سامانه وصلیم اما قبض بی دلیل نجومی است.
۲
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
زاگرسیان
۱۷:۵۷ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
حرام خواری شاخ و دم ندارد
۱
۳۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۲ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
باز برای مستاجر بدبخت
۰
۲۹
پاسخ دادن
