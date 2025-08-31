اشکان ایوبی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: در حالی که بخش عمده ای از دستگاه ها به سامانه املاک واسکان متصل شده اند اما هنوز شاهد کم کاری در این بخش هستیم به طوری که بسیاری از بخش ها به این سامانه متصل نشده و همین امر خود باعث عقب ماندگی در این حوزه شده است.

او توضیح داد: با توجه به آنکه طبق قانون باید وزارت نیرو و سازمان توانیر به سامانه املاک و اسکان متصل شود اما شاهد آن هستیم که هنوز برای این امر اقدامی صورت نگرفته است و این موضوع خود زمینه ساز عقب ماندگی در این حوزه شده است.

وی با بیان اینکه طبق قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بایدبرای واحدهای مسکونی که به سامانه املاک و اسکان متصل نشده اند قبض های نجومی صادر شود اما متاسانه شاهد آن هستیم که در این حوزه گامی برداشته نشده است و باید هرچه سریعتر برای ساماندهی خانه های خالی در این زمینه اقدام لازم صورت گیرد.

کارشناس سیاست گذاری مسکن اظهار کرد: الزامی است که در این زمینه سازمان توانیر اطلاع رسانی های لازم را انجام دهد تا هرچه سریعتر دستگاه ها برای اتصال به سامانه املاک و اسکان اقدامات لازم از سوی متقاضیان انجام دهند.

گفتنی است پیش از این یاقوتی مدیر کل امور انرژی و مشتریان شرکت توانی اعلام کرده بود که در جهت تکلیف قانونی، به همه شرکت‌های توزیع ابلاغ شده که هر شهروندی که برای دریافت انشعاب مراجعه می‌کند، با اخذ کد ملی استعلام لازم به عمل آید که آیا در سامانه املاک و اسکان ثبت نام کرده یا نه؟ و چنانچه ثبت نام نکرده باشد، همانجا امکان لازم برای ثبت نام متقاضیان فراهم است.

یاقوتی در خصوص تکلیف قانونی دیگر مبنی بر محاسبه تعرفه برق مشترکانی که در سامانه املاک و اسکان ثبت نام نکرده‌اند به بالاترین پلکان،گفته بود: روزانه حدود یک میلیون قبض برق صادر می‌شود. بنابراین در قانون پیش‌بینی شده که به علت بالا بودن حجم کار می‌بایست اطلاعات مشترکان برخط باشد.