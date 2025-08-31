باشگاه خبرنگاران جوان ـ مدیرعامل این شرکت امروز (یکشنبه، نهم شهریور) در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری شرکت نفت و گاز اروندان با شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به اهمیت این تفاهم‌نامه گفت: اروندان افزون بر اقدام‌های کلیدی خود برای توسعه مخازن، نگهداشت و افزایش تولید، به دکل حفاری و گروه پشتیبانی مجرب و توانمند نیاز دارد و این موضوع اهمیت تفاهم‌نامه را دوچندان می‌کند.

وی افزود: با توجه به محدودیت‌ها و طرح‌های توسعه‌ای که جزو اهداف شرکت نفت و گاز اروندان است، میدان‌های نفتی برای توسعه در اختیار این شرکت قرار گرفته‌اند و افزایش فعالیت و استقرار دکل‌های حفاری در طرح‌های توسعه‌ای به تحقق اهداف تولیدی ما کمک می‌کند.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان بیان کرد: در سه ماه اخیر نسبت به مصوبه برنامه تولیدی و تعهد خود افزایش تولید داشته‌ایم. این افزایش تولید منحصر‌به‌فرد است و باید از تلاش همکاران برای دستیابی به این هدف قدردانی کرد.

دریس با بیان اینکه اروندان برای تضمین برنامه‌ها و اهداف تولیدی خود نیازمند ابزار‌های تولیدی مانند دکل حفاری و همکاری با گروه پشتیبانی باتجربه و متخصص شرکت ملی حفاری ایران است، گفت: این تفاهم‌نامه گامی مهم برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای و تولیدی در اروندان به شمار می‌رود.

ارائه بیش از ۲۵ نوع عملیات تخصصی حفاری

مهران مکوندی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران نیز در ادامه با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده این مجموعه اظهار کرد: شرکت ملی حفاری با در اختیار داشتن بیش از ۴۴ دستگاه فعال در مناطق جنوبی کشور، بزرگ‌ترین ناوگان حفاری ایران را مدیریت می‌کند و توانایی ارائه بیش از ۲۵ نوع عملیات تخصصی به‌صورت یکپارچه را دارد.

وی با بیان اینکه این شرکت در همکاری با شرکت‌های تابع وزارت نفت و سایر مجموعه‌ها موفق به امضای قرارداد‌هایی با شرایط فنی مطلوب و نرخ منطقی شده است، افزود: همچنین با هدف ارتقای شاخص‌های بین‌المللی، برنامه‌هایی در زمینه تأمین تجهیزات نوین، اجرای تعمیرات اساسی و افزایش بهره‌وری تا سال ۱۴۰۵ در دست اقدام قرار دارد که می‌تواند سهم قابل توجهی در تحقق اهداف توسعه‌ای صنعت حفاری کشور ایفا کند.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با تأکید بر اینکه این شرکت آماده هرگونه همکاری در زمینه ارائه دکل و خدمات جانبی با شرکت نفت و گاز اروندان به‌منظور تحقق اهداف تولیدی و توسعه‌ای است، گفت: اختصاص دو دستگاه دکل حفاری به اروندان برای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای نشان از آمادگی کامل ما برای افزایش همکاری‌ها در این زمینه دارد.

براساس این گزارش، طبق این تفاهم‌نامه، خدماتی همچون دکل‌داری و خدمات جانبی، سیمان‌کاری، راندن جداری و آستری، حفاری جهت‌دار، مغزه‌گیری، مدیریت پسماند، حفاری تعادلی (UBD)، خدمات Green Burner، لوله مغزی سیار، اسیدکاری و انگیزش چاه‌ها، نمودارگیری و مشبک‌کاری، خدمات سرچاهی و وایرلاین و آزمایش چاه‌ها از سوی شرکت ملی حفاری ایران به شرکت نفت و گاز اروندان ارائه می‌شود.

منبع: شانا