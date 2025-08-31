جزئیات اطلاعیه آیین‌های تشییع و تدفین شهید مدافع اقتدار و امنیت سرهنگ پاسدار رحیم محمدی اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ به استحضار مردم شریف استان کرمان می رساند، آیین های تشییع و تدفین شهید مدافع اقتدار و امنیت  سرهنگ پاسدار رحیم محمدی  به شرح زیر است:

۱. مراسم تشییع در شهر کرمان

دوشنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۴ مصادف با سالگرد شهادت امام حسن عسکری (ع) ساعت ۸ از میدان بسیج تا حسینیه ثارالله 

۲.  مراسم تشییع در شهرستان زرند

سه شنبه ۱۱ شهریور ماه ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه از چهار راه شهید باهنر تا مصلی امام علی (ع)

 در ادامه پیکر مطهر شهید برای تشییع و خاکسپاری به زادگاهش گلزار شهدای روستای طالقانی زرند منتقل خواهد شد.

از عموم مردم شهید پرور استان، بویژه شهرهای کرمان و زرند دعوت به عمل می آید.

پاسدار شهید رحیم محمدی جمعی در ۸ شهریور۱۴۰۴ در منطقه مرزی سراوان به فیض شهادت نائل آمد. 

 منبع: معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه ثارالله استان کرمان

