اپراتورهای تلفن همراه در پاکستان همزمان با پایان مهلت اقامت قانونی، سیم‌کارت‌های پناهجویان افغانستانی را مسدود کردند.

 بر اساس گزارش‌ها، این اقدام در چارچوب اجرای تصمیم دولت پاکستان برای ازسرگیری روند اخراج حدود ۱.۳ میلیون پناهجوی افغانستانی از تاریخ ۱۰ شهریور (اول سپتامبر) انجام شده است.

دولت پاکستان پایان ماه جولای (اواسط مرداد) مهلت خروج پناهجویان افغان را تا اول سپتامبر اعلام کرده بود. این اقدام با درخواست‌های بین‌المللی برای تمدید مهلت مواجه شده است. فیلیپا کندلر، نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در پاکستان، خواستار بررسی و تمدید این مهلت از دولت پاکستان شده و تأکید کرده که دولت باید فرصت بیشتری برای بازگشت داوطلبانه پناهجویان فراهم کند و شرایط ویژه دانشجویان و افراد دارای پیوندهای خانوادگی و اجتماعی را در نظر بگیرد.

با این حال، دولت پاکستان روند اخراج پناهجویان افغان را در ماه‌های اخیر سرعت بخشیده است. بسیاری از این پناهجویان دسترسی به اسناد جدید، ویزا یا گزینه امنی برای بازگشت ندارند که نگرانی‌های بین‌المللی را درباره وضعیت آنان تشدید کرده است.

