حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، با اشاره به سالروز خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان، این روز را یکی از مهم‌ترین وقایع تاریخی این کشور خواند.

وی در اظهاراتی گفت که این پیروزی، نتیجه ۲۰ سال جهاد و فداکاری مردم مجاهد افغانستان است و ثابت کرد که هیچ متجاوزی، هرچقدر هم مسلح باشد، نمی‌تواند در برابر اراده مردم این کشور مقاومت کند.



او افزود این لحظه تاریخی پیامی برای نسل‌های آینده است که افغان‌ها آماده فدا کردن جان خود برای آزادی هستند.



ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز در پیامی گفت: روز خروج آخرین سرباز امریکایی از افغانستان، روزی پرمسرت برای افغان‌ها است.



همزمان با، سالروز خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان، مایکل مک‌کال، عضو کنگره آمریکا در بیانیه‌ای در شبکه ایکس نوشت که دولت بایدن با وعده «جا نگذاشتن هیچ انسانی» نتوانست از هزاران شهروند آمریکایی و متحدان افغان محافظت کند.



او اضافه کرد: «این خروج فاجعه‌بار، لکه ننگی خونین بر تاریخ ملت ما گذاشت اما ما نمی‌توانیم از آن روی برگردانیم.»



خروج آخرین سرباز آمریکایی از فرودگاه کابل در ۳۰ اوت ۲۰۲۱، پس از ۲۰ سال، پایانی بر حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان بود.



این خروج با سقوط دولت پیشین و تسلط طالبان بر کشور همراه بود. کابینه طالبان این روز را به عنوان تعطیل عمومی در تقویم افغانستان ثبت کرده است.