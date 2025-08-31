شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک موفق به پایش و اسکن بیش از ۸۴ هزار کیلومتر از راه‌های شریانی و معابر شهری کشور شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید اصلان‌زاده، مدیرکل دفتر مهندسین مشاور شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک اعلام کرد: ارزیابی روسازی در حوزه‌های شریانی آزادراه، بزرگراه و راه اصلی توسط اداره کل مهندسین مشاور شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک انجام شده و نتایج آن به کارفرمایان و متقاضیان ارائه شده است.

اصلان‌زاده افزود: بیش از ۸۰ هزار کیلومتر از شبکه‌های شریانی کشور شامل آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی ارزیابی شده و نیز حدود ۴ هزار و ۵۰۰ کیلومتر از معابر شهری در شهرهایی، چون شیراز، کرج، زاهدان، قم و چابهار با استفاده از دستگاه تمام اتوماتیک اسکنر سطح جاده (LCMC) پایش و برداشت شده است.

وی خاطرنشان کرد: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در ۵۰ پروژه خدمات مطالعاتی نوین ژئوفیزیک در سطوح ملی و استانی نیز در راستای ارتقاء کیفیت و ارائه خدمات مطلوب به پروژه‌های عمرانی کشور طی یک سال گذشته نقش آفرین بوده است.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها: راه های شریانی ، آزمایش فنی
خبرهای مرتبط
۴ آزادراه جدید آماده مشارکت بخش عمومی و خصوصی/ اردبیل و چهارمحال و بختیاری در اولویت اتصال به شبکه ریلی
مطالبات راهسازان در قالب بسته‌ای جامع تدوین می‌شود
پرداخت ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات راهسازی توسط بانک مسکن طی امسال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
متقاضیان از مرکز مبادله در حراج چگونه می‌توانند سکه خریداری کنند؟
صدور قبض‌های نجومی برای مشترکانی که به سامانه املاک واسکان متصل نشده‌اند
تعیین تکلیف ۵هزار دستگاه خودرو در سازمان اموال تملیکی
بخش مسکن تا دو سال آینده همچنان درگیر رکورد است
دسترسی مستقیم بازرگانان به سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران فراهم شد
۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری با تسهیلات ویژه نوسازی می‌شوند
فروش نان یارانه‌ای بالاتر از قیمت مصوب تخلف است
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۹ شهریور ماه
رشد ۱۱ درصدی صادرات محصولات کشاورزی از ابتدای امسال/شایعه پرداخت پاداش ۴۰ میلیونی جنگ تحمیلی به مدیران+ فیلم
پیگیری مستمر برای انعقاد قرارداد متمم تسهیلات نهضت ملی مسکن
آخرین اخبار
بیش از ۹۰ درصد مناطق روستایی به کشاورزی اختصاص دارد
چشم‌انداز جدید ریلی ایران در روسیه برای تکمیل کریدور شمال-جنوب
پایش بیش از ۸۴ هزار کیلومتر از راه‌های شریانی و معابر شهری در دولت چهاردهم
بخشنامه بیمه مرکزی برای رفع نگرانی مالکان خودرو‌های نامتعارف برای استفاده از بیمه بدنه
امضای تفاهم‌نامه همکاری اروندان و ملی حفاری ایران
صدور قبض‌های نجومی برای مشترکانی که به سامانه املاک واسکان متصل نشده‌اند
دهیاری‌ها می‌تواند برق سبز خود را در بورس انرژی بفروش برسانند 
بهره برداری از فاز دوم خط اضطراری انتقال آب از سد طالقان
صرفه‌جویی بیش از ۱۳ همتی با نوسازی تراکتور‌های فرسوده از کاهش مصرف سوخت
تفاهم‌نامه همکاری برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر روستایی به امضا رسید
ثبت سفارش ۱۵۰ هزارتن برای ترمیم ذخایر راهبردی در مردادماه
دستور وزیر نیرو برای تهیه لایحه جرم انگاری استخراج غیرقانونی رمز ارز صادر شد
بخش مسکن تا دو سال آینده همچنان درگیر رکورد است
ارزش بذر مصرفی کشور بالای یک میلیارد دلار است
عملیاتی شدن طرح ضمانت واحدهای مسکونی در کشور
وصول ۹.۸ همت از محل کتمان درآمد در پنج ماهه امسال‏/ شناسایی ۵۱۲ مؤدی مشکوک به پول‌شویی
کشاورزی فراسرزمینی در سطح یک‌میلیون هکتار اجرا می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۹ شهریور ماه
راه‌اندازی قطار گردشگری تهران - همدان از ۱۳ شهریور
تاکید ایران و ارمنستان بر توسعه کریدور ریلی پایدار در منطقه راه آهن‌های CIS
مالیات تاکسی‌ها، وانت‌بارها، اینترنتی‌ها و خودرو‌های پلاک «ع» اعلام شد
پیشگیری از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، در کانون سیاستگذاری کشور قرار گیرد
بهره‌برداری از دو پالایشگاه جدید در سال جاری/ تولید روزانه ۲.۴ میلیون بشکه فرآورده‌های نفتی
بیش از ۲۱ هزار هکتار زمین شهری در سال اول دولت چهاردهم تامین شد
پیگیری مستمر برای انعقاد قرارداد متمم تسهیلات نهضت ملی مسکن
طرح سند «بیمه جامع ساختمان مسکن حمایتی» رونمایی شد
کشف و ضبط ۶۳ مزرعه غیرمجاز با ۱۲۰۰ ماینر در استان تهران+ فیلم
ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سرمایه/ ارزش معاملات نیازمند افزایش
نظارت استاندارد بر کیفیت خودرو سختگیرانه‌تر شد
۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری با تسهیلات ویژه نوسازی می‌شوند