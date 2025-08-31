باشگاه خبرنگاران جوان - مجید اصلان‌زاده، مدیرکل دفتر مهندسین مشاور شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک اعلام کرد: ارزیابی روسازی در حوزه‌های شریانی آزادراه، بزرگراه و راه اصلی توسط اداره کل مهندسین مشاور شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک انجام شده و نتایج آن به کارفرمایان و متقاضیان ارائه شده است.

اصلان‌زاده افزود: بیش از ۸۰ هزار کیلومتر از شبکه‌های شریانی کشور شامل آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی ارزیابی شده و نیز حدود ۴ هزار و ۵۰۰ کیلومتر از معابر شهری در شهرهایی، چون شیراز، کرج، زاهدان، قم و چابهار با استفاده از دستگاه تمام اتوماتیک اسکنر سطح جاده (LCMC) پایش و برداشت شده است.

وی خاطرنشان کرد: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در ۵۰ پروژه خدمات مطالعاتی نوین ژئوفیزیک در سطوح ملی و استانی نیز در راستای ارتقاء کیفیت و ارائه خدمات مطلوب به پروژه‌های عمرانی کشور طی یک سال گذشته نقش آفرین بوده است.

منبع: وزارت راه و شهرسازی