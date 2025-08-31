باشگاه خبرنکاران جوان -دنورالدین آهی روز یکشنبه در نشست با تشکلهای تخصصی نظام مهندسی، نظام پزشکی، نظام پرستاری و کانون وکلای خراسان جنوبی افزود: دولت چهاردهم به تشکلها به عنوان بازوهای توسعه کشور نگاه میکند و برای نخستین بار مشاورانی از بخشهای مختلف نظیر مهندسی، پزشکی و اقتصادی برای مشاوره به رئیسجمهور انتخاب شدهاند.
وی تاکید کرد: دولت چهاردهم از تمامی ظرفیتهای داخلی و خارجی برای توسعه کشور استفاده میکند و از تمامی تشکلها و نخبگان خواسته میشود که در این مسیر دولت را یاری کنند.
مشاور رئیسجمهور در امور تشکلها و احزاب با اشاره به اهمیت تفویض اختیارات به استانداران در حوزههای مختلف تصریح کرد: اختیارات بیشتر به استانداران میتواند بسیاری از مشکلات استانها را حل کند و مسئولین استان باید از این فرصت بهرهبرداری کنند.
وی به لزوم تقویت همکاری بخش خصوصی و دولت تأکید کرد و افزود: بخش خصوصی باید در حوزههای مختلف از جمله معادن، انرژی و پروژههای بزرگ وارد شود تا استان به توسعه پایدار دست یابد و در دولت فعلی، حمایت از بخش خصوصی بهویژه در استانهای کمتر توسعهیافته مانند خراسان جنوبی در دستور کار قرار دارد.
آهی عنوان کرد: این استان با وجود ظرفیتهای انسانی و منابع طبیعی بسیار، هنوز در سطح ملی شناخته نشده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان، عنوان کرد: خراسان جنوبی معادنی دارد که اگر یک کشور اروپایی کوچک این معادن را داشت، به اندازه ۱۰ برابر فروش نفت ایران درآمد کسب میکرد پس چرا این پتانسیلها در سطح ملی شناخته نمیشود؟
مشاور رئیسجمهور در امور تشکلها و احزاب گفت: خراسان جنوبی نباید به عنوان یک استان کمبرخوردار شناخته شود؛ این استان از ظرفیتهای عظیمی برخوردار است.
وی ادامه داد: خودم قبل از آمدن به بیرجند فکر میکردم این شهر کویری است و هیچ اطلاعات زیادی از آن نداشتم، اما امروز متوجه شدم که اینجا از پتانسیلهای فراوانی برخوردار است لذا باید این پتانسیلها در سطح ملی رونمایی شود.
آهی تأکید کرد: اگر خراسان جنوبی در سطح ملی معرفی شود، بسیاری از مشکلات آن حل خواهد شد.
وی پیشنهاد داد که روزی به عنوان "روز بیرجند" و یا "روز خراسان جنوبی" در تهران برگزار شود تا در این روز ظرفیتهای استان به مردم کشور معرفی شود.
مشاور رئیسجمهور در امور تشکلها و احزاب گفت: بسیاری از سرمایهگذاران و نخبگان بیرجندی در تهران هستند و آمادهاند که به توسعه استان کمک کنند و این اقدام میتواند فرصتهای زیادی برای استان فراهم کند.
وی به پروژههای زیرساختی بزرگ در حال اجرای دولت در خراسان جنوبی اشاره کرد و ادامه داد: پروژه ریلی که از چابهار شروع میشود و از خراسان جنوبی عبور میکند، یکی از این پروژههای بزرگ است که اگر این پروژه به سرانجام برسد، بسیاری از مشکلات استان حل خواهد شد و تاثیرات مثبتی در اقتصاد استان و کشور خواهد داشت.
آهی بیان کرد: در دولت چهاردهم، نگاه ویژهای به استانهای مرزی وجود دارد و برخلاف دولتهای قبلی که نگاه امنیتی به این استانها داشتند، دولت فعلی به مرزها بهعنوان عاملی برای توسعه نگاه میکند.
وی به برنامههای رئیسجمهور در استانهای مرزی اشاره کرد و گفت: رئیسجمهور برای اولین بار به استان سیستان و بلوچستان توجه ویژهای کرده و پروژههایی نظیر کریدور شمالی و اقتصاد دریا محور را مطرح کردهاند که بخش عمدهای از این پروژهها از خراسان جنوبی خواهد گذشت.
مشاور رئیسجمهور در امور تشکلها و احزاب افزود: پروژههایی مانند پروژه ریلی چابهار به آسیای میانه که بخش زیادی از آن از خراسان جنوبی میگذرد، فرصت بزرگی برای توسعه این استان است.
وی از پروژههای نیروگاههای خورشیدی در استان خراسان جنوبی یاد کرد و گفت: این استان دارای ظرفیتهای فراوان در زمینه انرژی خورشیدی است و تشکلهای استان باید از این فرصتها استفاده کنند و در سرمایهگذاریهای این حوزه مشارکت کنند.
آهی با اشاره به دیپلماسی دولت تصریح کرد: دولت چهاردهم بهطور کامل از منافع ملی ایران دفاع میکند و در صورتی که منافع ملی ایجاب کند، دولت آماده مذاکره است.
وی ادامه داد: دولت از طریق دیپلماسی و در صورت نیاز، از طریق میدان نیز در راستای دفاع از منافع کشور حرکت میکند.
مشاور رئیسجمهور در امور تشکلها و احزاب افزود: دولت چهاردهم برای همه اقوام، مذاهب و گروهها ارزش قائل است و هیچ تفاوتی میان مردم ایران نمیبیند و افتخار میکند که همه اقوام و اقشار مختلف جامعه را در برنامههای توسعه خود دخیل کرده است.
وی تأکید کرد: همه ایرانیان، چه در داخل و چه در خارج از کشور، باید در کنار هم برای رفع مشکلات کشور و توسعه استانها تلاش کنند.