کاهش کیفیت هوا طی ۵ روز آینده در نیمه شرقی کشور

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:پنج روز آینده در نیمه شرقی کشور به ویژه در شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی کاهش کیفیت هوا و وزش باد شدید گزارش شده است.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:طی پنج روز آینده صاف پیش بینی می‌شود و طی سه روز آینده در دامنه های البرز واقع در استان مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی، افزایش ابر، وزش باد و در ساعات بعد از ظهر رگبار پراکنده رخ خواهد داد.

وی ادامه داد:روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در جنوب فارس و کرمان، برخی مناطق هرمزگان، ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و در برخی مناطق شمال غرب در ساعات بعداز ظهر و شب افزایش ابر، وزش باد شدید و احتمال رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود.

او بیان کرد: در پنج روز آینده در نیمه شرقی کشور به ویژه در شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی و تا روز دوشنبه در برخی نقاط جنوب غرب کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید موقت، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

۹۰ میلی‌متر کسری بارش در کشور، در فاصله سه هفته مانده به پایان سال آبی
آسمان صاف در اغلب مناطق کشور
کاهش نسبی دمای هوا در شمال شرق کشور
