معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: برای کاهش خشونت به مهارت‌های گفت‌و‌گو، حل تعارض و کنترل خشم نیازمندیم.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مراسم بیست‌وششمین سالگرد تأسیس اورژانس اجتماعی، صبح امروز (۹شهریور) با حضور معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، رئیس سازمان بهزیستی کشور، معاون وزیر کشور، معاونان اسبق و فعلی سازمان بهزیستی و جمعی از مسئولان و بنیانگذاران این نهاد برگزار شد.

 زهرا بهروزآذر در این مراسم، با اشاره به اثرگذاری چشمگیر مداخلات اورژانس اجتماعی در کاهش آسیب‌ها، گفت: مداخلات این مجموعه در موضوع خودکشی در ۶۵ درصد موارد موثر بوده و موجب پشیمانی از انجام خودکشی شده است که دستاوردی ارزشمند محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: اورژانس اجتماعی در پیشگیری و کاهش بحران‌های فردی و اجتماعی تا آن میزان کارآمد و موثر بوده است که توجه به این مجموعه و توسعه آن، توسط قانونگذار در تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه کشور گنجانده شده است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تشریح اقسام مختلف خشونت اظهار داشت: خشونت در دو نوع خشونت نسبت به خود و خشونت نسبت به دیگران رخ می‌دهد. خودکشی نمادی از بالاترین سطح خشونت علیه خود به شمار می‌رود و قتل یا خشونت‌های خانگی نیز مصادیق خشونت علیه دیگران هستند.

بهروزآذر با اشاره به موضوع همسرآزاری تصریح کرد: در سال گذشته، هم همسرآزاری نسبت به مردان داشته‌ایم و هم همسرآزاری نسبت به زنان. البته آمار‌ها نشان می‌دهد میزان همسرآزاری نسبت به زنان، ۳۰ برابر همسرآزاری نسبت به مردان است. از سویی، در پنج استان کشور نیز میزان همسرآزاری میان زنان و مردان هر دو بالا بوده که این موضوع بیانگر ضعف در مهارت‌های گفت‌و‌گو، حل تعارض و کنترل خشم است.

وی با بیان اینکه بخشی از اعمال خشونت‌ها از طریق ارتقای مهارت‌های زندگی و اصلاح نگرش و رفتار در ارتباطات خانوادگی و اجتماعی قابل پیشگیری است، تصریح کرد: بخش دیگری از این آسیب‌ها نیز تنها با تصویب و اجرای قوانین بازدارنده مهار می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده بر ضرورت مشارکت مؤثر سازمان‌های مردم‌نهاد و همه ارکان جامعه در پیشگیری و کنترل آسیب‌های اجتماعی تأکید و خاطرنشان کرد: دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی باید در کنار هم مسائل را شناسایی کرده و راهکار‌های مناسب ارائه دهند. در این صورت می‌توان بسیاری از مشکلات را حتی بدون نیاز به مداخله اورژانس اجتماعی، در سطح خانواده حل‌وفصل کرد.

بهروزآذر با اشاره به جایگاه ارزشمند اورژانس اجتماعی در نظام خدمات اجتماعی و لزوم توسعه آن در همه شهر‌های کشور، ابراز داشت: ضروری است این نهاد به‌عنوان یکی از دستاورد‌های مهم ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی معرفی شود.

در پایان این مراسم از مدیران اسبق سازمان بهزیستی، وزارت کشور، پلیس اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه که در شکل‌گیری اورژانس اجتماعی طی ۲۶ سال گذشته نقش‌آفرین بوده‌اند، همچنین تعدادی از مدیران مراکز اورژانس اجتماعی در سراسر کشور تقدیر شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

برچسب ها: اورژانس اجتماعی ، معاون امور زنان و خانواده
