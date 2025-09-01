کمبود ۳۸ هزار مشاور متخصص در مدارس

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - صادق حسین زاده ملکی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزشوپرورش در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، به چالشهای موجود در زمینه کمبود مشاوران و مربیان پرورشی در مدارس اشاره کرد و گفت: در حال حاضرآموزش و پرورش حدودا به ۳۸ هزار مشاور متخصص آموزش دیده نیاز دارد. متأسفانه نیمی از مدارس کشور از ظرفیت مورد نیاز مشاور و مربی برخوردار نیستند.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزشوپرورش با بیان این که موضوع مشاوره متخصص فقط داشتن مدرک مشاوره نیست بلکه بحث تخصصی و مهارتهای حرفهای است؛ افزود: متأسفانه نیمی از مدارس کشور از ظرفیت مورد نیاز مشاور و مربی برخوردار نیستند.
حسین زاده ملکی ادامه داد: بر اساس قانون احیای معاونت پرورشی که ۱۹ سال پیش به تصویب رسیده، ما با کمبود ۵۸ هزار مربی مواجه هستیم. همچنین طبق شاخصهای برنامه هفتم توسعه، وزارت آموزش و پرورش در حال حاضر حدود ۴۸ هزار مربی کمبود دارد که باید از طرق مختلف این مشکل را رفع کند.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزشوپرورش تصریح کرد: آموزش و پرورش در سالهای گذشته بیشتر بر تأمین معلم برای کلاسها تمرکز کرده و این موضوع باعث آسیب به دانشآموزان در حوزههای پرورشی و مشاورهای شده است.
حسین زاده ملکی گفت: ما در حال پیگیری طرحهایی هستیم که بتوانیم کمبودها را جبران کنیم. برای مثال، معلمانی که توانایی کار گروهی و پرورشی دارند، میتوانند به عنوان مربی پرورشی در مدارس فعالیت کنند.
معاون پرورشی اظهار کرد: برای بهبود وضعیت آموزشی و پرورشی کشور، نیازمند همکاری تمامی نهادها و دستگاهها هستیم تا بتوانیم تحول لازم را در این حوزه ایجاد کنیم.